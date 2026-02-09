КХЛ нужны такие игроки, как Радулов, заявил Морозов

"Саша - уникум, - продолжил глава лиги. - Для КХЛ очень классно, что в лиге играет такой хоккеист. Он влияет и на молодежь. Посмотрите на того же Егора Сурина. Он своеобразный парень, который всегда даст жару. Он и Радулов идеально нашли друг друга - опыт и молодость. Мы очень рады, что Саша продлил контракт с "Локомотивом", он еще на год задержится в лиге, чтобы передать свои опыт, азарт и энергию молодым ребятам. С него будут брать пример".