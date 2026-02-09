КХЛ нужны такие игроки, как Радулов, заявил Морозов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил РИА Новости, что лиге необходимы такие игроки, как форвард ярославского "Локомотива" Александр Радулов.
Радулов выступает за "Локомотив" с 2024 года. По итогам своего первого сезона российский нападающий выиграл с ярославцами Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф. В январе он подписал новый контракт с железнодорожниками - до конца сезона-2026/27. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ форвард набрал 45 очков (20 голов и 25 передач) в 53 матчах.
"Радулов - уникальный хоккеист. Даже сегодня мои коллеги отметили, что в раздевалке он выглядит совсем не тем человеком, которым выходит на лед. На площадке он совсем другой, всегда очень заряженный. Как будто аромат льда так на него влияет, что он готов разорвать кого угодно. Это очень здорово, что он такой живой. Вспомните, как он заводил свою команду в прошлогоднем плей-офф. Это энерджайзер. Такие игроки очень нужны", - сказал Морозов.
"Саша - уникум, - продолжил глава лиги. - Для КХЛ очень классно, что в лиге играет такой хоккеист. Он влияет и на молодежь. Посмотрите на того же Егора Сурина. Он своеобразный парень, который всегда даст жару. Он и Радулов идеально нашли друг друга - опыт и молодость. Мы очень рады, что Саша продлил контракт с "Локомотивом", он еще на год задержится в лиге, чтобы передать свои опыт, азарт и энергию молодым ребятам. С него будут брать пример".
Радулову 39 лет. Ранее он играл за уфимский "Салават Юлаев", с которым также завоевал Кубок Гагарина в 2011 году, московский ЦСКА и казанский "Ак Барс". В составе сборной России Радулов стал двукратным чемпионом мира, выступал на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов.