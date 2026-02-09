Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" нанес "Марселю" крупнейшее поражение, Сафонов отыграл на ноль
00:44 09.02.2026 (обновлено: 01:10 09.02.2026)
"ПСЖ" нанес "Марселю" крупнейшее поражение, Сафонов отыграл на ноль
"ПСЖ" нанес "Марселю" крупнейшее поражение, Сафонов отыграл на ноль
"ПСЖ" на своем поле разгромил "Марсель" в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
https://ria.ru/20260207/futbol-2072935470.html
спорт, усман дембеле, хвича кварацхелия, факундо медина, чемпионат франции по футболу (лига 1), пари сен-жермен (псж), олимпик (марсель), матвей сафонов
Футбол, Спорт, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Факундо Медина, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Олимпик (Марсель), Матвей Сафонов
"ПСЖ" нанес "Марселю" крупнейшее поражение, Сафонов отыграл на ноль

"ПСЖ" забил пять мячей "Марселю" в матче чемпионата Франции

© Соцсети "ПСЖ"Усман Дембеле
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Соцсети "ПСЖ"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "ПСЖ" на своем поле разгромил "Марсель" в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
08 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
ПСЖ
5 : 0
Марсель
12‎’‎ • Усман Дембеле
(Нуну Мендеш)
37‎’‎ • Усман Дембеле
(Senny Mayulu)
64‎’‎ • Факундо Медина (А)
66‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
74‎’‎ • Ли Кан Ин
(Senny Mayulu)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Усман Дембеле (12-я и 37-я минуты), также по голу забили Хвича Кварацхелия (66) и Ли Кан Ин (74). На 64-й минуте автогол на свой счет записал защитник "Марселя" Факундо Медина.
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе и не пропустил ни одного мяча, совершив три сейва. Россиянин провел третий матч за команду кряду после возвращения в состав после восстановления от перелома руки. Сафонов сыграл седьмую встречу в составе клуба в текущем сезоне и в третий раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
"ПСЖ" нанес "Марселю" крупнейшее поражение за всю историю личных противостояний. Предыдущий рекорд был установлен в феврале 2017 года - 5:1.
Парижский клуб выиграл седьмой матч лиги кряду и вернулся на первое место турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 51 очко. "Марсель" (39) располагается на четвертой позиции.
Российский вратарь Матвей Сафонов на разминке ПСЖ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Сафонов не воспринимает Шевалье как конкурента в "ПСЖ", пишут СМИ
7 февраля, 21:13
 
ФутболСпортУсман ДембелеХвича КварацхелияФакундо МединаЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Олимпик (Марсель)Матвей Сафонов
 
