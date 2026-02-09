"ПСЖ" нанес "Марселю" крупнейшее поражение, Сафонов отыграл на ноль

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "ПСЖ" на своем поле разгромил "Марсель" в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.
08 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
12’ • Усман Дембеле
(Нуну Мендеш)
37’ • Усман Дембеле
(Senny Mayulu)
64’ • Факундо Медина (А)
66’ • Хвича Кварацхелия
74’ • Ли Кан Ин
(Senny Mayulu)
Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Усман Дембеле (12-я и 37-я минуты), также по голу забили Хвича Кварацхелия (66) и Ли Кан Ин (74). На 64-й минуте автогол на свой счет записал защитник "Марселя" Факундо Медина.
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе и не пропустил ни одного мяча, совершив три сейва. Россиянин провел третий матч за команду кряду после возвращения в состав после восстановления от перелома руки. Сафонов сыграл седьмую встречу в составе клуба в текущем сезоне и в третий раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
"ПСЖ" нанес "Марселю" крупнейшее поражение за всю историю личных противостояний. Предыдущий рекорд был установлен в феврале 2017 года - 5:1.
Парижский клуб выиграл седьмой матч лиги кряду и вернулся на первое место турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 51 очко. "Марсель" (39) располагается на четвертой позиции.