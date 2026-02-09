"ПСЖ" нанес "Марселю" крупнейшее поражение, Сафонов отыграл на ноль

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "ПСЖ" на своем поле разгромил "Марсель" в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.

"ПСЖ" нанес "Марселю" крупнейшее поражение за всю историю личных противостояний. Предыдущий рекорд был установлен в феврале 2017 года - 5:1.