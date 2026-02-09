Американки и японка раскрылись: как Петросян может взять золото Олимпиады

Командный олимпийский турнир прошел по известным причинам без России, но он отчасти показателен перед стартом в Милане наших фигуристов, в частности Аделии Петросян. РИА Новости Спорт выстраивает маршрут российской надежды к золоту Милана.

Сколько будет стоить прокат жизни японской фаворитки?

В команднике выступили практически все ключевые претендентки на личное золото – получилось не совсем уверенно, но в целом близко к максимуму. Лидеры американской сборной Алиса Лю и Эмбер Гленн поделили между собой короткую и произвольную программы, что немного осложняет подсчеты, но позволяет все же провести параллели.

А японка Каори Сакамото – самая, пожалуй, грозная соперница Аделии – откатала оба вида и четко обозначила, на что способна при уверенных, "рабочих" прокатах.

У Каори в сумме вышло 227,50 балла. Кое-где техбригада отметила ей небольшие недочеты, но в принципе это именно те прокаты, которые мы имеем право увидеть и в личке. Рост по баллам в случае чистых выступлений ожидается, но не слишком большой - в плоскости тройных прыжков (а ультра-си многократная чемпионка мира не обзавелась) можно брать только увеличением надбавок и компонентов.

Допустим, в личке Каори соберется еще сильнее, чем на командник. В нем Япония, конечно, боролась с США, но откровенно низкий класс танцевальной пары множил все успехи одиночников и парников на ноль. Самый реальный шанс Сакамото на олимпийское золото – именно личный турнир, так что там от нее ожидаем прокатов жизни.

Предположим, что судьи не отметят ей неясное ребро на лутце (в команднике отметка была в короткой программе) и добавят компонентов. В таком случае в короткой Сакамото вполне может набрать 80 баллов или чуть более (в команде было 78,88). В произвольной она ошиблась только на каскаде тройной флип-тройной тулуп – безошибочное исполнение элемента принесет ей +/- 2 лишних балла в копилку и небольшую прибавку в компонентах. Допустим, суммарный рост составит 3 балла за этот сегмент (более 151 при 148,62 – в команднике).

© Getty Images / Matthew Stockman Каори Сакамото © Getty Images / Matthew Stockman Каори Сакамото

Итого получаем, что по очень приблизительным подсчетам Сакамото в случае чистых прокатов может улучшить свой результат баллов на 5. Абсолютно эталонное выступление даст ей что-то около личного рекорда (236,09) или даже выше, но такие задачи всегда идут со "звездочкой". Обозримый максимум же видится где-то в районе 232 баллов по сумме двух программ – и это уже хорошая заявка…

… но разве победная?

Да, сейчас любые разговоры и подсчеты носят спекулятивный характер, но давайте попробуем поводить этими вилами по воде. Выглядит ли подобная сумма баллов непреодолимой для нашей Аделии? Кажется, будто бы нет.

Будет ли тройной аксель у Петросян

Внутренние баллы для подсчетов брать не будем – это не имеет никакого смысла. Вместо этого посмотрим на то, как оценивали нашу фигуристку на первом и пока что единственном взрослом международном старте в карьере – олимпийском отборе в Пекине, который проходил в сентябре. Там Аделия, не имея никакого рейтинга и совершенно не мелькавшая перед иностранными судьями воочию со времен юниорской карьеры, набрала 209,63 балла и уверенно забрала золото.

Причем тогда ее выступления были очень далеки от идеала. Во-первых, из-за последствий травмы, полностью скомкавшей летнюю подготовку, ей пришлось отказаться от ультра-си. Но и с тройными прыжками пришлось побороться – в короткой Аделия потеряла минимум 2 с лишним балла на плохом выезде с тройного лутца и недовращала заключительное комбинированное вращение (3 уровень из 4 возможных). Разумеется, невысоки были и компоненты (31,63).

Выходит, что только за счет техники наша фигуристка могла бы улучшить результат в короткой с полученных 68,72 баллов до минимум 71 с хвостиком. Далее – чистый прокат дал бы более высокие компоненты. Насколько высокие – представить очень трудно, но есть все основания полагать, что в Милане судьи будут к нашей спортсменке более благосклонны.

Получается, что даже без тройного акселя Аделия имеет все шансы не отпустить конкуренток на недосягаемое расстояние. Даже 71 балл может позволить ей оказаться близко к Алисе Лю (в команднике получила за короткую 74,90) и Эмбер Гленн. Отставание от Сакамото в случае чистого проката японки будет серьезным, но не смертельным.

Кстати, произвольная – на пекинском отборе она у Петросян тоже не была безупречной. Помимо волнения и некоторой зажатости, что могло сказаться в компонентах, отмечаем несовершенный выезд с тройного сальхова (всего 0,07 балла надбавок), перенос одного из каскадов из бонусной зоной с увеличенной базовой стоимостью в начало программы, а также дорожка на 3 уровень. Аделия тогда получила 140,91 балла – получается, только за счет вычищенной техники можно увеличить этот результат балла на 3 и выше.

А вот далее в дело вступают ультра-си. На текущий момент Аделия владеет двумя видами сложных прыжков – тройным акселем (может оказаться как в короткой, так и в произвольной) и четверным тулупом (только под произвольную). Два тулупа в произвольной увеличат базовую стоимость ее программы без учета всевозможных надбавок на 8-9-10 баллов в зависимости от итоговой расстановки контента, что уже выглядит угрожающе. С надбавками можно добить до 15 лишних баллов, превратив 140,91 минимум в 156. А полностью чистый прокат с максимальными уровнями непрыжковых элементов позволит добраться до 160. И вот это уже интригующе.

© РИА Новости Этери Тутберидзе и Аделия Петросян © РИА Новости Этери Тутберидзе и Аделия Петросян

Два главных вопроса в связи с этим – какой будет ее прыжковая заявка и какими окажутся итоговые компоненты? Предсказать первое легче, чем второе. Наверняка команда Аделии рассматривает вариант, при котором она поедет короткую программу без тройного акселя. Считается, что ключевая задача нашей спортсменки на этот сегмент – гарантированно пробиться в группу лидеров, чтобы в произвольной программе иметь бОльший вес в глазах судей.

В этом контексте излишний риск с тройным акселем может оказаться не просто опасным, а натурально фатальным. И он будет оставаться таковым до тех пор, пока Аделия не почувствует в этом элементе абсолютную уверенность. Когда это может произойти – вопрос, на который никто не даст ответ. Вполне возможно, что по прилете в Милан прыжок пойдет на 100%, и тогда риск будет оправдан. Но тем не менее вариант, что в короткой Петросян пойдет на стабильный набор, более чем вероятен.

А вот компоненты – чистая лотерея. Вполне возможно, что именно они определят олимпийскую чемпионку Милана. И для того, чтобы ею оказалась именно Аделия Петросян, выступать придется безошибочно. Но шансы на заветное золото все же есть, и они, кажется, после вчерашнего дня даже подросли.