Овечкину вручили торт с пожеланием забросить тысячу шайб в НХЛ
Овечкину вручили торт с пожеланием забросить тысячу шайб в НХЛ
Российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину в дубайском ресторане вручили торт, на котором было написано пожелание забросить тысячу шайб в... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T10:17:00+03:00
2026-02-09T10:17:00+03:00
2026-02-09T14:33:00+03:00
хоккей
спорт
анастасия шубская
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
вокруг спорта
Овечкину вручили торт с пожеланием забросить тысячу шайб в НХЛ
Овечкину в Дубае вручили торт с пожеланием забросить тысячу шайб в НХЛ