Рейтинг@Mail.ru
Овечкину вручили торт с пожеланием забросить тысячу шайб в НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:17 09.02.2026 (обновлено: 14:33 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/ovechkin-2073131360.html
Овечкину вручили торт с пожеланием забросить тысячу шайб в НХЛ
Овечкину вручили торт с пожеланием забросить тысячу шайб в НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Овечкину вручили торт с пожеланием забросить тысячу шайб в НХЛ
Российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину в дубайском ресторане вручили торт, на котором было написано пожелание забросить тысячу шайб в... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T10:17:00+03:00
2026-02-09T14:33:00+03:00
хоккей
спорт
анастасия шубская
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841381681_0:6:1080:614_1920x0_80_0_0_292aab6f20a2438513c9af6a3f41485f.jpg
https://ria.ru/20260207/mitchlav-2072921038.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841381681_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ac99e8743f82426ac30a0615a1c97ef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анастасия шубская, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл), вокруг спорта
Хоккей, Спорт, Анастасия Шубская, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вокруг спорта
Овечкину вручили торт с пожеланием забросить тысячу шайб в НХЛ

Овечкину в Дубае вручили торт с пожеланием забросить тысячу шайб в НХЛ

© Фото : Washington CapitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Washington Capitals
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину в дубайском ресторане вручили торт, на котором было написано пожелание забросить тысячу шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин с семьей отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах во время олимпийской паузы в НХЛ. Видео из ресторана, где 40-летнему хоккеисту вручили торт с пожеланием от местного шеф-повара, опубликовала в Instagram* жена хоккеиста Анастасия Шубская. На десерте была надпись "На пути к 1000 голам".
© Кадр видео из соцсетейТорт для Александра Овечкина с пожеланием забросить тысячу шайб
Торт для Александра Овечкина с пожеланием забросить тысячу шайб - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Торт для Александра Овечкина с пожеланием забросить тысячу шайб
Россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги - 919. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). С учетом плей-офф в активе Овечкина 996 голов в НХЛ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Невероятное уважение": канадский тренер клуба КХЛ в восторге от Овечкина
7 февраля, 18:38
 
ХоккейСпортАнастасия ШубскаяАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала