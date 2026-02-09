Представители КХЛ летом обсудят с Овечкиным возможное возвращение в лигу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил РИА Новости, что на данный момент представители лиги не беспокоят российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, но летом стороны обсудят возможность возвращения форварда в Россию.