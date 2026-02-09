https://ria.ru/20260209/ovechkin-2073130199.html
Представители КХЛ летом обсудят с Овечкиным возможное возвращение в лигу
Представители КХЛ летом обсудят с Овечкиным возможное возвращение в лигу
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил РИА Новости, что на данный момент представители лиги не беспокоят российского нападающего РИА Новости Спорт, 09.02.2026
хоккей
спорт
александр овечкин
алексей морозов (хоккей)
россия
вашингтон кэпиталз
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
россия
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Алексей Морозов (хоккей), Россия, Вашингтон Кэпиталз, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Представители КХЛ летом обсудят с Овечкиным возможное возвращение в лигу
Морозов: КХЛ не трогает Овечкина сейчас из-за контракта с НХЛ