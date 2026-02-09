Рейтинг@Mail.ru
Представители КХЛ летом обсудят с Овечкиным возможное возвращение в лигу
Хоккей
 
10:12 09.02.2026
Представители КХЛ летом обсудят с Овечкиным возможное возвращение в лигу
Представители КХЛ летом обсудят с Овечкиным возможное возвращение в лигу - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Представители КХЛ летом обсудят с Овечкиным возможное возвращение в лигу
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил РИА Новости, что на данный момент представители лиги не беспокоят российского нападающего РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Представители КХЛ летом обсудят с Овечкиным возможное возвращение в лигу

Морозов: КХЛ не трогает Овечкина сейчас из-за контракта с НХЛ

Александр Овечкин. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил РИА Новости, что на данный момент представители лиги не беспокоят российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, но летом стороны обсудят возможность возвращения форварда в Россию.
Овечкин проводит свой 21-й и последний по текущему контракту с "Вашингтоном" сезон в НХЛ. В КХЛ воспитанник московского "Динамо" выступал за "бело-голубых" в сезоне-2012/13 и стал обладателем Кубка Гагарина в составе клуба.
"Мы сейчас его не трогаем, ведь у него контракт в НХЛ. Саша очень сосредоточен на игре. Сейчас у них пауза в чемпионате, Александр отдыхает вместе с семьей и готовится к важной части сезона. Летом мы, конечно же, с ним все обсудим. Мы часто общаемся, видимся летом, разговариваем на разные темы. Несколько лет назад он узнал у меня, как дела в КХЛ. Он знает все, что происходит в лиге. Если он примет решение продолжить карьеру в КХЛ, то мы будем только рады", - сказал Морозов.
Овечкину 40 лет. Он является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе россиянина 919 голов.
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Нельзя пропускать": Радулов оценил важность проведения Матча звезд КХЛ
8 февраля, 18:42
 
Хоккей
 
