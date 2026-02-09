Миланские таксисты пожаловались на организаторов Олимпиады

МИЛАН, 9 фев – РИА Новости. Итальянские таксисты отмечают отсутствие российских болельщиков на Олимпиаде в Милане и выражают недовольство организаторами Игр из-за недостатка работы.

Как рассказали РИА Новости представители сферы перевозок, для Олимпиады оргкомитет закупил автомобили Fiat отдельной серии, которые используются для различных делегаций и высоких гостей.

« "Я приехал из Рима на своем новом минивэне, но гостей возят на своем транспорте", - заявил Стефано, который дежурил у одного из престижных отелей Милана

Говоря о водителях, которые привлечены к официальным перевозкам под брендом Олимпиады, он задался вопросом, есть ли у них отдельная лицензия с сопутствующими ей атрибутами.

« "Платят ли они налоги? проходят ли тесты на наркотики раз в год? Есть ли для них ограничения по срокам действия разрешений? Мы это должны соблюдать", - заявил собеседник агентства.

Таксисты из вереницы машин на центральной площади Дуомо сообщили РИА Новости, что в последние дни не встречали россиян, которые бы приехали в Милан специально на Олимпиаду.

« "Болельщиков много только в центре. Но тех, кто говорит на чем-то, похожем на русский, мне не попадалось", - заявил один из водителей.

Другой таксист в свою очередь рассказал о массовом приезде в Италию болельщиков из США Азии , которые охотно пользуются их услугами.