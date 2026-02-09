Рейтинг@Mail.ru
Миланские таксисты пожаловались на организаторов Олимпиады - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 09.02.2026 (обновлено: 16:31 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/olimpiada-2073219280.html
Миланские таксисты пожаловались на организаторов Олимпиады
Миланские таксисты пожаловались на организаторов Олимпиады - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Миланские таксисты пожаловались на организаторов Олимпиады
Итальянские таксисты отмечают отсутствие российских болельщиков на Олимпиаде в Милане и выражают недовольство организаторами Игр из-за недостатка работы. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T15:21:00+03:00
2026-02-09T16:31:00+03:00
милан
рим
италия
зимние олимпийские игры 2026
в мире
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807195_0:433:1080:1041_1920x0_80_0_0_20190d1531341780d6cfa312120b19fa.jpg
https://ria.ru/20260209/olimpiada-2073206592.html
https://ria.ru/20260209/medal-2073186438.html
милан
рим
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807195_0:262:1080:1072_1920x0_80_0_0_dde2e47ebb4dd352d648b51a145d5663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
милан, рим, италия, зимние олимпийские игры 2026, в мире, вокруг спорта
Милан, Рим, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026, В мире, Вокруг спорта
Миланские таксисты пожаловались на организаторов Олимпиады

Миланские таксисты пожаловались на организаторов ОИ из-за недостатка работы

© Фотография из соцсетейЛоготип Олимпиады-2026
Логотип Олимпиады-2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фотография из соцсетей
Логотип Олимпиады-2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИЛАН, 9 фев – РИА Новости. Итальянские таксисты отмечают отсутствие российских болельщиков на Олимпиаде в Милане и выражают недовольство организаторами Игр из-за недостатка работы.
Как рассказали РИА Новости представители сферы перевозок, для Олимпиады оргкомитет закупил автомобили Fiat отдельной серии, которые используются для различных делегаций и высоких гостей.
«
"Я приехал из Рима на своем новом минивэне, но гостей возят на своем транспорте", - заявил Стефано, который дежурил у одного из престижных отелей Милана.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр
Вчера, 14:26
Говоря о водителях, которые привлечены к официальным перевозкам под брендом Олимпиады, он задался вопросом, есть ли у них отдельная лицензия с сопутствующими ей атрибутами.
«
"Платят ли они налоги? проходят ли тесты на наркотики раз в год? Есть ли для них ограничения по срокам действия разрешений? Мы это должны соблюдать", - заявил собеседник агентства.
Таксисты из вереницы машин на центральной площади Дуомо сообщили РИА Новости, что в последние дни не встречали россиян, которые бы приехали в Милан специально на Олимпиаду.
«
"Болельщиков много только в центре. Но тех, кто говорит на чем-то, похожем на русский, мне не попадалось", - заявил один из водителей.
Другой таксист в свою очередь рассказал о массовом приезде в Италию болельщиков из США и Азии, которые охотно пользуются их услугами.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия прошла одновременно сразу на четырех площадках - на миланском стадионе "Сан-Сиро", а также в Кортине, Ливиньо и Предаццо.
Золотая медаль зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В оргкомитете Олимпиады-2026 пытаются понять причину хрупкости медалей
Вчера, 13:41
 
МиланРимИталияЗимние Олимпийские игры 2026В миреВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала