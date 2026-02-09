https://ria.ru/20260209/olimpiada-2073219280.html
Миланские таксисты пожаловались на организаторов Олимпиады
Миланские таксисты пожаловались на организаторов Олимпиады
Миланские таксисты пожаловались на организаторов Олимпиады
Итальянские таксисты отмечают отсутствие российских болельщиков на Олимпиаде в Милане и выражают недовольство организаторами Игр из-за недостатка работы.
Миланские таксисты пожаловались на организаторов Олимпиады
Миланские таксисты пожаловались на организаторов ОИ из-за недостатка работы
МИЛАН, 9 фев – РИА Новости. Итальянские таксисты отмечают отсутствие российских болельщиков на Олимпиаде в Милане и выражают недовольство организаторами Игр из-за недостатка работы.
Как рассказали РИА Новости представители сферы перевозок, для Олимпиады оргкомитет закупил автомобили Fiat отдельной серии, которые используются для различных делегаций и высоких гостей.
"Я приехал из Рима
на своем новом минивэне, но гостей возят на своем транспорте", - заявил Стефано, который дежурил у одного из престижных отелей Милана
Говоря о водителях, которые привлечены к официальным перевозкам под брендом Олимпиады, он задался вопросом, есть ли у них отдельная лицензия с сопутствующими ей атрибутами.
"Платят ли они налоги? проходят ли тесты на наркотики раз в год? Есть ли для них ограничения по срокам действия разрешений? Мы это должны соблюдать", - заявил собеседник агентства.
Таксисты из вереницы машин на центральной площади Дуомо сообщили РИА Новости, что в последние дни не встречали россиян, которые бы приехали в Милан специально на Олимпиаду.
"Болельщиков много только в центре. Но тех, кто говорит на чем-то, похожем на русский, мне не попадалось", - заявил один из водителей.
Другой таксист в свою очередь рассказал о массовом приезде в Италию
болельщиков из США
и Азии
, которые охотно пользуются их услугами.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо
. Церемония открытия прошла одновременно сразу на четырех площадках - на миланском стадионе "Сан-Сиро", а также в Кортине, Ливиньо и Предаццо.