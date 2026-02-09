https://ria.ru/20260209/olimpiada-2073217200.html
Норвежская лыжница ободрала лицо при падении на тренировке на Олимпиаде
Норвежская лыжница ободрала лицо при падении на тренировке на Олимпиаде
Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад ободрала лицо при падении на тренировке в Валь-ди-Фьемме на Олимпийских играх 2026 года, сообщает TV2. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
