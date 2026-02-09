Рейтинг@Mail.ru
Норвежская лыжница ободрала лицо при падении на тренировке на Олимпиаде
15:10 09.02.2026
Норвежская лыжница ободрала лицо при падении на тренировке на Олимпиаде
Норвежская лыжница ободрала лицо при падении на тренировке на Олимпиаде
Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад ободрала лицо при падении на тренировке в Валь-ди-Фьемме на Олимпийских играх 2026 года, сообщает TV2. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T15:10:00+03:00
2026-02-09T15:14:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
лыжные виды спорта
вокруг спорта
Новости
спорт, зимние олимпийские игры 2026, лыжные виды спорта, вокруг спорта
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Лыжные виды спорта, Вокруг спорта
Норвежская лыжница ободрала лицо при падении на тренировке на Олимпиаде

Норвежская лыжница Шистад ободрала лицо при падении на олимпийской тренировке

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад ободрала лицо при падении на тренировке в Валь-ди-Фьемме на Олимпийских играх 2026 года, сообщает TV2.
По данным издания, Шистад пострадала в массовом завале с участием других представительниц женской сборной Норвегии, столкнувшихся на последнем повороте к стадиону. После этого лыжница обратилась к врачу команды с кровотечением из носа.
Позднее Шистад отказалась от общения с журналистами и прикрывала лицо рукой. Позднее тренер норвежской команды Сюр-Оле Сварстад заявил, что лыжницам пришлось пережить "несколько неприятных моментов", но сейчас все хорошо.
Во вторник на Олимпиаде лыжницы будут соревноваться в спринте классическим стилем.
