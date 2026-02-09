Сборная США с Малининым выиграла командный турнир на Олимпиаде-2026

Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание
 
00:50 09.02.2026 (обновлено: 01:00 09.02.2026)
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сборная Грузии заняла четвертое место в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Милане.
Программа командного турнира завершилась в воскресенье произвольными программами мужчин. Грузинский фигурист Ника Эгадзе набрал 154,79 балла и занял пятое место. Первым стал американец Илья Малинин (200,03), вторым - японец Сюн Сато (194,86). Третье место занял итальянец Маттео Риццо (179,62).
Победу в командном турнире одержала сборная США, набрав 69 очков. Серебро завоевала команда Японии, заработав суммарно 68 баллов. Бронза турнира досталась итальянцам (60). Сборная Грузии набрала 56 очков.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Грузинским фигуристам пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде
Вчера, 23:14
 
Фигурное катаниеСпортЗимние Олимпийские игры 2026Илья Малинин
 
