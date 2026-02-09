Представлен мяч финала Лиги чемпионов в Будапеште

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов УЕФА 2026 года, который также будет использоваться со стыковых матчей за выход в 1/8 финала еврокубка, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что мяч отражает контраст и гармонию, определяющие столицу Венгрии и объединяющие историческую архитектуру и бурную ночную жизнь города. В основе дизайна насыщенный фиолетовый металлик, усиленный хамелеоновой пигментной отделкой, которая тонко меняет оттенок в зависимости от света, угла и движения. В графику панелей интегрированы культовые для Будапешта мотивы льва и дракона, выступающие символом силы, гордости и хранительского начала над городом.