Представлен мяч финала Лиги чемпионов в Будапеште
Представлен мяч финала Лиги чемпионов в Будапеште
Представлен мяч финала Лиги чемпионов в Будапеште
Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов УЕФА 2026 года, который также будет использоваться со стыковых матчей за выход в 1/8 финала еврокубка
2026-02-09T14:44:00+03:00
2026-02-09T14:44:00+03:00
2026-02-09T14:44:00+03:00
футбол
спорт
лига чемпионов уефа
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
вокруг спорта
Новости
ru-RU
лига чемпионов уефа, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Спорт, Лига чемпионов УЕФА, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Вокруг спорта
Представлен мяч финала Лиги чемпионов в Будапеште
Представлен мяч финала Лиги чемпионов УЕФА 2026 года в Будапеште
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов УЕФА 2026 года, который также будет использоваться со стыковых матчей за выход в 1/8 финала еврокубка, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Отмечается, что мяч отражает контраст и гармонию, определяющие столицу Венгрии и объединяющие историческую архитектуру и бурную ночную жизнь города. В основе дизайна насыщенный фиолетовый металлик, усиленный хамелеоновой пигментной отделкой, которая тонко меняет оттенок в зависимости от света, угла и движения. В графику панелей интегрированы культовые для Будапешта мотивы льва и дракона, выступающие символом силы, гордости и хранительского начала над городом.
Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский "Пари Сен-Жермен".