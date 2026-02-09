https://ria.ru/20260209/match-2073257785.html
Экс-футболист "Спартака" в стиле Зидана начал массовую драку на поле
Экс-футболист "Спартака" в стиле Зидана начал массовую драку на поле - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Экс-футболист "Спартака" в стиле Зидана начал массовую драку на поле
Товарищеский матч между самарскими "Крыльями Советов" и КАМАЗом из Набережных Челнов на сборах в Турции был завершен после первого тайма из-за драки... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T17:20:00+03:00
2026-02-09T17:20:00+03:00
2026-02-09T17:44:00+03:00
футбол
спорт
ацамаз ревазов
николай рассказов
крылья советов
камаз
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914787852_0:76:1765:1069_1920x0_80_0_0_fc4154a7da25d1fd4898f9202f5e7e8b.jpg
https://ria.ru/20260209/laporta-2073230061.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914787852_0:0:1632:1223_1920x0_80_0_0_9033c718a3f5a7651a0f3db97340539c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ацамаз ревазов, николай рассказов, крылья советов, камаз, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Ацамаз Ревазов, Николай Рассказов, Крылья Советов, КАМАЗ, Вокруг спорта
Экс-футболист "Спартака" в стиле Зидана начал массовую драку на поле
Матч "Крыльев Советов" и КАМАЗа досрочно завершили из-за драки футболистов