Экс-футболист "Спартака" в стиле Зидана начал массовую драку на поле
Футбол
 
17:20 09.02.2026 (обновлено: 17:44 09.02.2026)
Экс-футболист "Спартака" в стиле Зидана начал массовую драку на поле
Экс-футболист "Спартака" в стиле Зидана начал массовую драку на поле - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Экс-футболист "Спартака" в стиле Зидана начал массовую драку на поле
Товарищеский матч между самарскими "Крыльями Советов" и КАМАЗом из Набережных Челнов на сборах в Турции был завершен после первого тайма из-за драки... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
футбол
спорт
ацамаз ревазов
николай рассказов
крылья советов
камаз
вокруг спорта
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, ацамаз ревазов, николай рассказов, крылья советов, камаз, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Ацамаз Ревазов, Николай Рассказов, Крылья Советов, КАМАЗ, Вокруг спорта
Экс-футболист "Спартака" в стиле Зидана начал массовую драку на поле

Матч "Крыльев Советов" и КАМАЗа досрочно завершили из-за драки футболистов

Игрок ФК "Крылья Советов" Николай Рассказов (слева)
Игрок ФК Крылья Советов Николай Рассказов (слева) - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Товарищеский матч между самарскими "Крыльями Советов" и КАМАЗом из Набережных Челнов на сборах в Турции был завершен после первого тайма из-за драки футболистов.
На 44-й минуте защитник "Крыльев" Николай Рассказов устроил перепалку с форвардом КАМАЗа Ацамазом Ревазовым и ударил его головой в нос. Одноклубники вступили за Ревазова, в результате чего вспыхнула массовая потасовка, к которой подключились запасные футболисты обеих команд.
Видео драки доступно в Telegram-канале РИА Новости Спорт.
На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу КАМАЗа. Как сообщает Telegram-канал "Крыльев Советов", встреча не будет доиграна.
Президент "Барселоны" и часть совета директоров ушли в отставку
Вчера, 15:52
Вчера, 15:52
 
Футбол Спорт Ацамаз Ревазов Николай Рассказов Крылья Советов КАМАЗ Вокруг спорта
 
