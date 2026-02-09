Рейтинг@Mail.ru
"Макларен" представил ливрею болида на новый сезон - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
19:10 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/maklaren-2073284635.html
"Макларен" представил ливрею болида на новый сезон
"Макларен" представил ливрею болида на новый сезон - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Макларен" представил ливрею болида на новый сезон
Британская команда "Формулы-1" "Макларен" представила ливрею болида на предстоящий сезон. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T19:10:00+03:00
2026-02-09T19:10:00+03:00
формула-1
макларен
ландо норрис
оскар пиастри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073284350_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_7ff8cecb9a5de40be337dc8b6954ad4e.jpg
https://ria.ru/20260209/kvyat-2073168957.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073284350_107:0:1174:800_1920x0_80_0_0_dd2798c3a926c94fe4a9f279d08d0efb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
макларен, ландо норрис, оскар пиастри
Формула-1, Макларен, Ландо Норрис, Оскар Пиастри
"Макларен" представил ливрею болида на новый сезон

"Макларен" представил ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"

© Фото : сайт команды "Формулы-1" "Макларен"Ливрея болида команды "Макларен" 2026 года
Ливрея болида команды Макларен 2026 года - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : сайт команды "Формулы-1" "Макларен"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Британская команда "Формулы-1" "Макларен" представила ливрею болида на предстоящий сезон.
Болид получил номер MCL40.
«
"Исторически после побед в чемпионате "Макларен" сохранял победную ливрею и на следующий сезон. После побед в Кубке конструкторов и личном зачете в 2025 году ливрея 2026 года продолжает эту традицию - с использованием знаменитой цветовой палитры папайи в сочетании с выразительным цветом антрацита и небольшими намеками на бирюзовый оттенок", - говорится в сообщении на сайте команды.
Действующий чемпион мира британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри будут носить огнеупорные костюмы аналогичных цветов.
Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта.
Даниил Квят - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Даниил Квят выступит на чемпионате Super GT
Вчера, 12:29
 
Формула-1МакларенЛандо НоррисОскар Пиастри
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала