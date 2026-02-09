https://ria.ru/20260209/maklaren-2073284635.html
"Макларен" представил ливрею болида на новый сезон
09.02.2026
"Макларен" представил ливрею болида на новый сезон
Британская команда "Формулы-1" "Макларен" представила ливрею болида на предстоящий сезон. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Макларен" представил ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Британская команда "Формулы-1" "Макларен" представила ливрею болида на предстоящий сезон.
Болид получил номер MCL40.
«
"Исторически после побед в чемпионате "Макларен" сохранял победную ливрею и на следующий сезон. После побед в Кубке конструкторов и личном зачете в 2025 году ливрея 2026 года продолжает эту традицию - с использованием знаменитой цветовой палитры папайи в сочетании с выразительным цветом антрацита и небольшими намеками на бирюзовый оттенок", - говорится в сообщении на сайте команды.
Действующий чемпион мира британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри будут носить огнеупорные костюмы аналогичных цветов.
Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта.