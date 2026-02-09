"Макларен" представил ливрею болида на новый сезон

«

"Исторически после побед в чемпионате "Макларен" сохранял победную ливрею и на следующий сезон. После побед в Кубке конструкторов и личном зачете в 2025 году ливрея 2026 года продолжает эту традицию - с использованием знаменитой цветовой палитры папайи в сочетании с выразительным цветом антрацита и небольшими намеками на бирюзовый оттенок", - говорится в сообщении на сайте команды.