Рейтинг@Mail.ru
"Крылья Советов" накажут участвовавших в драке футболистов - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:16 09.02.2026 (обновлено: 19:29 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/krylya-2073285840.html
"Крылья Советов" накажут участвовавших в драке футболистов
"Крылья Советов" накажут участвовавших в драке футболистов - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Крылья Советов" накажут участвовавших в драке футболистов
Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев извинился перед болельщиками за массовую драку футболистов во время товарищеского... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T19:16:00+03:00
2026-02-09T19:29:00+03:00
футбол
спорт
турция
набережные челны
николай рассказов
камаз
ацамаз ревазов
крылья советов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019839102_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4916baa5f1b0f6fc4212f027d6ec1bc4.jpg
https://ria.ru/20260209/krylja-2073181816.html
турция
набережные челны
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019839102_302:0:1502:900_1920x0_80_0_0_33152f7c806f82e351690e577526085d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, турция, набережные челны, николай рассказов, камаз, ацамаз ревазов, крылья советов
Футбол, Спорт, Турция, Набережные Челны, Николай Рассказов, КАМАЗ, Ацамаз Ревазов, Крылья Советов
"Крылья Советов" накажут участвовавших в драке футболистов

"Крылья Советов" накажут участвовавших в драке с КАМАЗом футболистов

© Фото : РФС/Mikhail ShapaevОфициальный мяч FONBET Кубка России "Меридиан"
Официальный мяч FONBET Кубка России Меридиан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : РФС/Mikhail Shapaev
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев извинился перед болельщиками за массовую драку футболистов во время товарищеского матча на сборах в Турции, отметив, что к ее участникам клуб применит все необходимые дисциплинарные наказания.
В понедельник товарищеский матч между "Крыльями Советов" и КАМАЗом из Набережных Челнов на сборах в Турции был завершен после первого тайма из-за драки футболистов. На 44-й минуте защитник "Крыльев" Николай Рассказов устроил перепалку с форвардом КАМАЗа Ацамазом Ревазовым и ударил его головой в нос. Одноклубники вступили за Ревазова, в результате чего вспыхнула массовая потасовка, к которой подключились запасные футболисты обеих команд.
"Футбол всегда должен оставаться на первом месте. Я давно работаю в спорте и всегда выступаю за соблюдение спортивных принципов, осуждаю подобное поведение. Хочется принести извинения всем любителям футбола, мы обязательно разберемся в произошедшем и применим все необходимые дисциплинарные наказания", - приводит слова Яковлева Telegram-канал клуба.
Футболисты Крыльев Советов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Крылья Советов" разгромили киргизский клуб в товарищеском матче
Вчера, 13:23
 
ФутболСпортТурцияНабережные ЧелныНиколай РассказовКАМАЗАцамаз РевазовКрылья Советов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала