"Крылья Советов" накажут участвовавших в драке футболистов

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев извинился перед болельщиками за массовую драку футболистов во время товарищеского матча на сборах в Турции, отметив, что к ее участникам клуб применит все необходимые дисциплинарные наказания.

"Футбол всегда должен оставаться на первом месте. Я давно работаю в спорте и всегда выступаю за соблюдение спортивных принципов, осуждаю подобное поведение. Хочется принести извинения всем любителям футбола, мы обязательно разберемся в произошедшем и применим все необходимые дисциплинарные наказания", - приводит слова Яковлева Telegram-канал клуба.