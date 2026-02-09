"Крылья Советов" накажут участвовавших в драке футболистов

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев извинился перед болельщиками за массовую драку футболистов во время товарищеского матча на сборах в Турции, отметив, что к ее участникам клуб применит все необходимые дисциплинарные наказания.
В понедельник товарищеский матч между "Крыльями Советов" и КАМАЗом из Набережных Челнов на сборах в Турции был завершен после первого тайма из-за драки футболистов. На 44-й минуте защитник "Крыльев" Николай Рассказов устроил перепалку с форвардом КАМАЗа Ацамазом Ревазовым и ударил его головой в нос. Одноклубники вступили за Ревазова, в результате чего вспыхнула массовая потасовка, к которой подключились запасные футболисты обеих команд.
"Футбол всегда должен оставаться на первом месте. Я давно работаю в спорте и всегда выступаю за соблюдение спортивных принципов, осуждаю подобное поведение. Хочется принести извинения всем любителям футбола, мы обязательно разберемся в произошедшем и применим все необходимые дисциплинарные наказания", - приводит слова Яковлева Telegram-канал клуба.