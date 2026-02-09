https://ria.ru/20260209/korostelev-2073295648.html
Васильев дал напутствие Коростелеву перед олимпийским спринтом
Васильев дал напутствие Коростелеву перед олимпийским спринтом
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российскому лыжнику Савелию Коростелеву важно выбрать правильную тактику в спринтерской гонке на Олимпиаде, поскольку в скиатлоне он проиграл именно из-за неправильно выбранной тактической позиции.
Ранее тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов сообщил РИА Новости, что Коростелев заявлен на спринт, который состоится 10 февраля. В воскресенье российский лыжник занял четвертое место в скиатлоне.
"Коростелев удивил весь мир в прошлой гонке. Норвежцы, которые тренировались и соревновались в тепличных условиях, имели все шансы попасть в шестерку. А их (в тройке) только двое было. И тут у них вдруг чуть не отобрал одну медаль Коростелев, которого гнобили, давили, создавали для него самые неблагоприятные условия. Естественно, для всех это огромный шок", - сказал Васильев РИА Новости.
"Не знаю, как он себя чувствует именно в спринтерских гонках. Спринт - это сплошная тактическая борьба. А Савелий проявил себя не с лучшей тактической стороны на финише прошлой гонки. Он проиграл только из-за неправильно выбранной тактической позиции. Посмотрим, что будет завтра", - заключил собеседник агентства.