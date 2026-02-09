Рейтинг@Mail.ru
Васильев дал напутствие Коростелеву перед олимпийским спринтом - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 09.02.2026 (обновлено: 20:15 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/korostelev-2073295648.html
Васильев дал напутствие Коростелеву перед олимпийским спринтом
Васильев дал напутствие Коростелеву перед олимпийским спринтом - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Васильев дал напутствие Коростелеву перед олимпийским спринтом
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российскому лыжнику Савелию Коростелеву важно выбрать правильную тактику в спринтерской РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T19:57:00+03:00
2026-02-09T20:15:00+03:00
савелий коростелев
спорт
лыжные виды спорта
зимние олимпийские игры 2026
дмитрий васильев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030922_0:87:3225:1901_1920x0_80_0_0_4d0700792ba55182b87a272d62fe000f.jpg
https://ria.ru/20260208/klebo-2073055878.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030922_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7a57bb376859ad7213acfcfad6d9c582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
савелий коростелев, спорт, лыжные виды спорта, зимние олимпийские игры 2026, дмитрий васильев
Савелий Коростелев, Спорт, Лыжные виды спорта, Зимние Олимпийские игры 2026, Дмитрий Васильев
Васильев дал напутствие Коростелеву перед олимпийским спринтом

Васильев: лыжнику Коростелеву важно выстроить правильную тактику в спринте

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев
Российский спортсмен Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российскому лыжнику Савелию Коростелеву важно выбрать правильную тактику в спринтерской гонке на Олимпиаде, поскольку в скиатлоне он проиграл именно из-за неправильно выбранной тактической позиции.
Ранее тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов сообщил РИА Новости, что Коростелев заявлен на спринт, который состоится 10 февраля. В воскресенье российский лыжник занял четвертое место в скиатлоне.
«
"Коростелев удивил весь мир в прошлой гонке. Норвежцы, которые тренировались и соревновались в тепличных условиях, имели все шансы попасть в шестерку. А их (в тройке) только двое было. И тут у них вдруг чуть не отобрал одну медаль Коростелев, которого гнобили, давили, создавали для него самые неблагоприятные условия. Естественно, для всех это огромный шок", - сказал Васильев РИА Новости.
"Не знаю, как он себя чувствует именно в спринтерских гонках. Спринт - это сплошная тактическая борьба. А Савелий проявил себя не с лучшей тактической стороны на финише прошлой гонки. Он проиграл только из-за неправильно выбранной тактической позиции. Посмотрим, что будет завтра", - заключил собеседник агентства.
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Не экономит много времени": Клебо о срезе французом дистанции в скиатлоне
8 февраля, 19:01
 
Савелий КоростелевСпортЛыжные виды спортаЗимние Олимпийские игры 2026Дмитрий Васильев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала