Васильев дал напутствие Коростелеву перед олимпийским спринтом

"Коростелев удивил весь мир в прошлой гонке. Норвежцы, которые тренировались и соревновались в тепличных условиях, имели все шансы попасть в шестерку. А их (в тройке) только двое было. И тут у них вдруг чуть не отобрал одну медаль Коростелев, которого гнобили, давили, создавали для него самые неблагоприятные условия. Естественно, для всех это огромный шок", - сказал Васильев РИА Новости.