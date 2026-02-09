https://ria.ru/20260209/korostelev-2073275385.html
Коростелев и Непряева заявлены олимпийские спринты
Коростелев и Непряева заявлены олимпийские спринты - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Коростелев и Непряева заявлены олимпийские спринты
Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева заявлены на спринтерские гонки на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщил РИА Новости тренер и сервисмен сборной... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T18:25:00+03:00
2026-02-09T18:25:00+03:00
2026-02-09T18:26:00+03:00
спорт
дарья непряева
савелий коростелев
данил акимов
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030805_0:49:3469:2000_1920x0_80_0_0_a49d66a4f6ff62b354f129516f8ccf81.jpg
https://ria.ru/20260209/gosduma-2073156743.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030805_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_6ea5ad2bd15c6cbd00db74652c1c8190.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дарья непряева, савелий коростелев, данил акимов, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Данил Акимов, Зимние Олимпийские игры 2026
Коростелев и Непряева заявлены олимпийские спринты
Лыжники Коростелев и Непряева заявлены на спринты на Олимпиаде