Коростелев и Непряева заявлены олимпийские спринты
18:25 09.02.2026
Коростелев и Непряева заявлены олимпийские спринты
Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева заявлены на спринтерские гонки на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщил РИА Новости тренер и сервисмен сборной... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
спорт, дарья непряева, савелий коростелев, данил акимов, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Данил Акимов, Зимние Олимпийские игры 2026
Коростелев и Непряева заявлены олимпийские спринты

Лыжники Коростелев и Непряева заявлены на спринты на Олимпиаде

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
© РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева заявлены на спринтерские гонки на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщил РИА Новости тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.
Мужской и женский спринты состоятся во вторник, 10 февраля.
"Коростелев и Непряева заявлены на спринт, завтра побегут", - сообщил Акимов.
Ранее Коростелев занял четвертое место в скиатлоне, Непряева стала 17-й. Сообщалось, что Коростелев может пропустить спринт и сконцентрироваться на подготовке к гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, которая состоится 13 февраля.
Свищев призвал бороться за присуждение Коростелеву олимпийской медали
Спорт Дарья Непряева Савелий Коростелев Данил Акимов Зимние Олимпийские игры 2026
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
