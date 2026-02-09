Команда "Формулы-1" "Кадиллак" представила раскраску во время Супербоула

https://ria.ru/20260209/kadillak-2073107276.html
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дебютирующая в 2026 году американская команда "Формулы-1" "Кадиллак" представила раскраску своего болида во время Супербоула - финального матча Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу в Санта-Кларе (штат Калифорния).
Болид, оснащенный двигателем "Феррари", выполнен в серебристо‑черных цветах.
«
"Наша первая раскраска - смелый сигнал к новой эре в "Формуле-1". И начинается она с четкой цели: создать нечто долговечное и определяющее будущее. От дизайна и инженерии до культуры - это приверженность высочайшему уровню спорта", - говорится на сайте команды.
Команда "Кадиллак" с 2026 года станет 11-м участником чемпионата. Ее основными пилотами будут мексиканец Серхио Перес и финн Валттери Боттас.