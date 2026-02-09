Рейтинг@Mail.ru
Команда "Формулы-1" "Кадиллак" представила раскраску во время Супербоула
Формула-1
 
08:01 09.02.2026 (обновлено: 08:06 09.02.2026)
Команда "Формулы-1" "Кадиллак" представила раскраску во время Супербоула
Команда "Формулы-1" "Кадиллак" представила раскраску во время Супербоула
Команда "Формулы-1" "Кадиллак" представила раскраску во время Супербоула
Дебютирующая в 2026 году американская команда "Формулы-1" "Кадиллак" представила раскраску своего болида во время Супербоула - финального матча Национальной...
https://ria.ru/20260209/futbol-2073106010.html
Новости
Команда "Формулы-1" "Кадиллак" представила раскраску во время Супербоула

Новая команда "Формулы-1" "Кадиллак" представила раскраску во время Супербоула

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дебютирующая в 2026 году американская команда "Формулы-1" "Кадиллак" представила раскраску своего болида во время Супербоула - финального матча Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу в Санта-Кларе (штат Калифорния).
Болид, оснащенный двигателем "Феррари", выполнен в серебристо‑черных цветах.
"Наша первая раскраска - смелый сигнал к новой эре в "Формуле-1". И начинается она с четкой цели: создать нечто долговечное и определяющее будущее. От дизайна и инженерии до культуры - это приверженность высочайшему уровню спорта", - говорится на сайте команды.
Команда "Кадиллак" с 2026 года станет 11-м участником чемпионата. Ее основными пилотами будут мексиканец Серхио Перес и финн Валттери Боттас.
Кеннет Уокер III - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Клуб NFL "Сиэтл Сихокс" стал победителем Супербоула
Вчера, 07:44
 
