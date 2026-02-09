Рейтинг@Mail.ru
Муж Трусовой остался у Плющенко, несмотря на переход жены к Тутберидзе
Фигурное катание
 
11:51 09.02.2026
Муж Трусовой остался у Плющенко, несмотря на переход жены к Тутберидзе
Муж Трусовой остался у Плющенко, несмотря на переход жены к Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Муж Трусовой остался у Плющенко, несмотря на переход жены к Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов на данный момент продолжает РИА Новости Спорт, 09.02.2026
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
макар игнатов
александра игнатова (трусова)
этери тутберидзе
фигурное катание, евгений плющенко, макар игнатов, александра игнатова (трусова), этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко, Макар Игнатов, Александра Игнатова (Трусова), Этери Тутберидзе
Муж Трусовой остался у Плющенко, несмотря на переход жены к Тутберидзе

Плющенко: Игнатов тренируется в академии, несмотря на переход Трусовой

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМакар Игнатов
Макар Игнатов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Макар Игнатов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов на данный момент продолжает тренироваться в его академии, несмотря на переход жены фигуриста Александры Игнатовой (Трусовой) в группу Этери Тутберидзе.
В январе РИА Новости сообщало, что 21-летняя Трусова возвращается в спорт под руководством Тутберидзе, что позднее подтвердила сама спортсменка.
"Пока никаких изменений нет. Макар тренируется у меня и заявлений о переходе не делал. Он накатывает программы, готовится к Финалу Гран-при России", - ответил Плющенко на вопрос, продолжит ли Игнатов работу с ним.
На вопрос, кто будет ставить фигуристу программы на следующий сезон, Плющенко ответил так: "Дайте с нынешним закончить".
Полностью интервью с Евгением Плющенко читайте в понедельник на сайте РИА Новости.
Фигуристка Александра Трусова и тренер Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Всю беременность думала - Плющенко или Тутберидзе?": исповедь Трусовой
20 января, 20:52
 
Фигурное катаниеСпортЕвгений ПлющенкоМакар ИгнатовАлександра Игнатова (Трусова)Этери Тутберидзе
 
