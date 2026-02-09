Муж Трусовой остался у Плющенко, несмотря на переход жены к Тутберидзе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов на данный момент продолжает тренироваться в его академии, несмотря на переход жены фигуриста Александры Игнатовой (Трусовой) в группу Этери Тутберидзе.

В январе РИА Новости сообщало, что 21-летняя Трусова возвращается в спорт под руководством Тутберидзе, что позднее подтвердила сама спортсменка.

"Пока никаких изменений нет. Макар тренируется у меня и заявлений о переходе не делал. Он накатывает программы, готовится к Финалу Гран-при России", - ответил Плющенко на вопрос, продолжит ли Игнатов работу с ним.

На вопрос, кто будет ставить фигуристу программы на следующий сезон, Плющенко ответил так: "Дайте с нынешним закончить".