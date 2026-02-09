https://ria.ru/20260209/ignatov-2073157207.html
Муж Трусовой остался у Плющенко, несмотря на переход жены к Тутберидзе
09.02.2026
Муж Трусовой остался у Плющенко, несмотря на переход жены к Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов на данный момент продолжает
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов на данный момент продолжает тренироваться в его академии, несмотря на переход жены фигуриста Александры Игнатовой (Трусовой) в группу Этери Тутберидзе.
В январе РИА Новости сообщало, что 21-летняя Трусова возвращается в спорт под руководством Тутберидзе, что позднее подтвердила сама спортсменка.
"Пока никаких изменений нет. Макар тренируется у меня и заявлений о переходе не делал. Он накатывает программы, готовится к Финалу Гран-при России", - ответил Плющенко на вопрос, продолжит ли Игнатов работу с ним.
На вопрос, кто будет ставить фигуристу программы на следующий сезон, Плющенко ответил так: "Дайте с нынешним закончить".
Полностью интервью с Евгением Плющенко читайте в понедельник на сайте РИА Новости.