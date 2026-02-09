https://ria.ru/20260209/futbol-2073321044.html
Футболист Ливай Гарсия ищет варианты для ухода из "Спартака", пишут СМИ
Футболист московского "Спартака" Ливай Гарсия рассматривает варианты для ухода из столичного клуба, сообщает NovaSports. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
NovaSports: футболист Ливай Гарсия ищет варианты для ухода из "Спартака"