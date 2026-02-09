Футболист Ливай Гарсия ищет варианты для ухода из "Спартака", пишут СМИ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Футболист московского "Спартака" Ливай Гарсия рассматривает варианты для ухода из столичного клуба, сообщает NovaSports.

По информации издания, цель 28-летнего нападающего - найти клуб в другом европейском чемпионате, чтобы оставаться на высоком уровне.