Футболист Ливай Гарсия ищет варианты для ухода из "Спартака", пишут СМИ
Футбол
 
21:47 09.02.2026
Футболист Ливай Гарсия ищет варианты для ухода из "Спартака", пишут СМИ
Футболист московского "Спартака" Ливай Гарсия рассматривает варианты для ухода из столичного клуба, сообщает NovaSports. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T21:47:00+03:00
2026-02-09T21:47:00+03:00
2026
Футболист Ливай Гарсия ищет варианты для ухода из "Спартака", пишут СМИ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Футболист московского "Спартака" Ливай Гарсия рассматривает варианты для ухода из столичного клуба, сообщает NovaSports.
По информации издания, цель 28-летнего нападающего - найти клуб в другом европейском чемпионате, чтобы оставаться на высоком уровне.
Форвард сборной Тринидада и Тобаго в начале февраля 2025 года перешел в "Спартак" из греческого АЕКа, по данным портала Transfermarkt, за 18,7 миллиона евро. Трансфер на тот момент был крупнейшим в истории московского клуба. За московскую команду он провел 33 матча и забил девять голов.
