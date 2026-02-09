Рейтинг@Mail.ru
Клуб NFL "Сиэтл Сихокс" стал победителем Супербоула
07:44 09.02.2026 (обновлено: 07:58 09.02.2026)
Клуб NFL "Сиэтл Сихокс" стал победителем Супербоула
Клуб NFL "Сиэтл Сихокс" стал победителем Супербоула - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Клуб NFL "Сиэтл Сихокс" стал победителем Супербоула
"Сиэтл Сихокс" обыграл "Нью-Ингленд Пэтриотс" в Супербоуле - финальном матче Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Клуб NFL "Сиэтл Сихокс" стал победителем Супербоула

Клуб NFL "Сиэтл Сихокс" во второй раз стал победителем Супербоула

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Сиэтл Сихокс" обыграл "Нью-Ингленд Пэтриотс" в Супербоуле - финальном матче Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу.
Встреча прошла в Санта-Кларе (штат Калифорния) и завершилась со счетом 29:13. Самым ценным игроком матча признан 25-летний раннинбек "Сихокс" Кеннет Уокер. Он стал первым за 28 лет, со времен Террелла Дэвиса, раннинбеком, названным MVP Супербоула.
"Сиэтл" завоевал второй чемпионский титул, ранее команда побеждала в 2014 году. "Пэтриотс" не смогли выиграть седьмой Супербоул в истории франшизы, что установило бы рекорд NFL.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп раскритиковал правила американского футбола за потерю зрелищности
11 ноября 2025, 23:37
 
