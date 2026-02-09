https://ria.ru/20260209/futbol-2073106010.html
Клуб NFL "Сиэтл Сихокс" стал победителем Супербоула
Клуб NFL "Сиэтл Сихокс" стал победителем Супербоула - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Клуб NFL "Сиэтл Сихокс" стал победителем Супербоула
"Сиэтл Сихокс" обыграл "Нью-Ингленд Пэтриотс" в Супербоуле - финальном матче Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Клуб NFL "Сиэтл Сихокс" во второй раз стал победителем Супербоула