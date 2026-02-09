https://ria.ru/20260209/futbol-2073086866.html
"Ювентус" на последних минутах ушел от поражения в матче Серии А
"Ювентус" на последних минутах ушел от поражения в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Ювентус" на последних минутах ушел от поражения в матче Серии А
Туринский "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с римским "Лацио" в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Ювентус" на последних минутах ушел от поражения в матче Серии А
