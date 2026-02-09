Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" на последних минутах ушел от поражения в матче Серии А
Футбол
 
00:52 09.02.2026 (обновлено: 01:02 09.02.2026)
"Ювентус" на последних минутах ушел от поражения в матче Серии А
Туринский "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с римским "Лацио" в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/safonov-2073080688.html
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Туринский "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с римским "Лацио" в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голы забили Педро (45+2) и Густав Исаксен (47). У "Ювентуса" отличились Уэстон Маккенни (59) и Пьер Калюлю (90+6).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
08 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Ювентус
2 : 2
Лацио
59‎’‎ • Уэстон Маккенни
(Андреа Камбиасо)
90‎’‎ • Пьер Калулу
(Жереми Бога)
45‎’‎ • Педро Родригес
(Даниэль Мальдини)
47‎’‎ • Густав Исаксен
(Данило Катальди)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ювентус" (46 очков) идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. "Лацио" набрал 33 очка и располагается на восьмой позиции.
В следующем туре "Ювентус" 14 февраля на выезде сыграет против "Интера", "Лацио" в этот же день примет "Аталанту".
В других матчах дня "Парма" обыграла в гостях "Болонью" (1:0), "Лечче" победил дома "Удинезе" (2:1).
Сафонов не пропустил в Дерби Франции! А "ПСЖ" ликвидировал "Марсель"
