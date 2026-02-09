Армянские фигуристы убрали название "Арцах" из музыки после жалобы

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Армянские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин убрали упоминание композиции "Арцах" из своей короткой программы на соревнованиях спортивных пар в рамках зимних Олимпийских игр в Италии после жалобы Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана.