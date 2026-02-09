Рейтинг@Mail.ru
Армянские фигуристы убрали название "Арцах" из музыки после жалобы - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
22:03 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/figuristy-2073322403.html
Армянские фигуристы убрали название "Арцах" из музыки после жалобы
Армянские фигуристы убрали название "Арцах" из музыки после жалобы - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Армянские фигуристы убрали название "Арцах" из музыки после жалобы
Армянские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин убрали упоминание композиции "Арцах" из своей короткой программы на соревнованиях спортивных пар в рамках... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T22:03:00+03:00
2026-02-09T22:03:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
карина акопова
никита рахманин
международный союз конькобежцев (isu)
нок
https://ria.ru/20260209/gumennik-2073145005.html
спорт, пётр гуменник, карина акопова, никита рахманин, международный союз конькобежцев (isu), нок
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Карина Акопова, Никита Рахманин, Международный союз конькобежцев (ISU), НОК
Армянские фигуристы убрали название "Арцах" из музыки после жалобы

Армянские фигуристы убрали название "Арцах" из музыки после жалобы Азербайджана

Карина Акопова и Никита Рахманин выступают с произвольной программой
Карина Акопова и Никита Рахманин выступают с произвольной программой - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Армянские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин убрали упоминание композиции "Арцах" из своей короткой программы на соревнованиях спортивных пар в рамках зимних Олимпийских игр в Италии после жалобы Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана.
Ранее НОК Азербайджана подал протест на использование Акоповой и Рахманиным музыки "Арцах" Ары Геворкяна. По мнению азербайджанской стороны, композиция несет политический и сепаратистский характер, поскольку Арцахом в Армении называют Нагорный Карабах.
В обновленном профайле Акоповой и Рахманина на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) название композиции короткой программы изменено на "Музыка Ары Геворкяна". Прокат коротких программ спортивных пар состоится 15 февраля.
Под композицию "Арцах" Ары Геворкяна на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити короткую программу исполнял российский фигурист Александр Абт.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Роднина прокомментировала смену музыки в программе Гуменника
Вчера, 11:16
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникКарина АкоповаНикита РахманинМеждународный союз конькобежцев (ISU)НОК
 
