Армянские фигуристы убрали название "Арцах" из музыки после жалобы

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Армянские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин убрали упоминание композиции "Арцах" из своей короткой программы на соревнованиях спортивных пар в рамках зимних Олимпийских игр в Италии после жалобы Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана.
Ранее НОК Азербайджана подал протест на использование Акоповой и Рахманиным музыки "Арцах" Ары Геворкяна. По мнению азербайджанской стороны, композиция несет политический и сепаратистский характер, поскольку Арцахом в Армении называют Нагорный Карабах.
В обновленном профайле Акоповой и Рахманина на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) название композиции короткой программы изменено на "Музыка Ары Геворкяна". Прокат коротких программ спортивных пар состоится 15 февраля.
Под композицию "Арцах" Ары Геворкяна на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити короткую программу исполнял российский фигурист Александр Абт.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.