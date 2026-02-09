Рейтинг@Mail.ru
КХЛ назвала лучших хоккеистов недели
Хоккей
 
09.02.2026
КХЛ назвала лучших хоккеистов недели
КХЛ назвала лучших хоккеистов недели
Станислав Галиев из минского "Динамо" признан лучшим нападающим 21-й недели текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
КХЛ назвала лучших хоккеистов недели

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Станислав Галиев из минского "Динамо" признан лучшим нападающим 21-й недели текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте турнира.
Он стал лучшим нападающим в четвертый раз. На прошедшей неделе он набрал 4 очка (2 гола + 2 передачи) в двух матчах.
Его партнер по команде Роберт Хэмилтон впервые признан лучшим защитником. Канадец отметился 3 очками (2+1) в двух встречах.
Денис Костин из нижегородского "Торпедо" в четвертый раз стал лучшим вратарем. Он помог команде выиграть оба матча недели, отразив 94,55% бросков по воротам.
Лучшим новичком лига признала нападающего ЦСКА Олега Майстренко, отметившегося победной шайбой в домашнем матче с "Сочи" (3:1).
"Нельзя пропускать": Радулов оценил важность проведения Матча звезд КХЛ
8 февраля, 18:42
8 февраля, 18:42
 
Хоккей
 
