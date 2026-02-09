https://ria.ru/20260209/dinamo-2073189701.html
КХЛ назвала лучших хоккеистов недели
КХЛ назвала лучших хоккеистов недели - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
КХЛ назвала лучших хоккеистов недели
Станислав Галиев из минского "Динамо" признан лучшим нападающим 21-й недели текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T13:51:00+03:00
2026-02-09T13:51:00+03:00
2026-02-09T14:10:00+03:00
хоккей
спорт
станислав галиев
денис костин
торпедо
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
динамо (минск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776959305_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_64b2e6202a2d65e53f5cf1668322209c.jpg
https://ria.ru/20260208/radulov-2073053183.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776959305_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_567230a44fac3c98f873d6cc90a24964.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, станислав галиев, денис костин, торпедо, цска, континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Станислав Галиев, Денис Костин, Торпедо, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
КХЛ назвала лучших хоккеистов недели
Галиева и Хэмилтона признали лучшими игроками недели в КХЛ