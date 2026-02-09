Рейтинг@Mail.ru
Единоборства
 
10:53 09.02.2026 (обновлено: 11:20 09.02.2026)
В Чехии бойца ММА дисквалифицировали за укус за ухо Бабы-Яги
В Чехии бойца ММА дисквалифицировали за укус за ухо Бабы-Яги
единоборства
в мире
чехия
брно
смешанные боевые искусства (мма)
спорт
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Чехии бой по смешанным единоборствам (ММА) в тяжелом весе закончился через несколько секунд после того, как один боец укусил другого за ухо, сообщает местное издание isport.cz.
Инцидент произошел в субботу на турнире лиги Clash MMA в чешском Брно в поединке между словаком Паволом Васко и чехом Вацлавом Микулашеком по прозвищу Баба-Яга. По ходу боя Васко вцепился зубами в ухо Микулашека, прокусив его до крови, что немедленно привело к его дисквалификации и досрочному завершению боя.
После досрочного окончания поединка Васко пришлось пробиваться к выходу, отражая атаки со стороны секундантов соперника, зрителей и других участников турнира. В него летели стулья и стаканы с пивом, а у самого выхода словака встретила девушка-боец, нанесшая ему удар ногой по корпусу.
Отмечается, что помимо дисквалификации, Васко будет депремирован на 40% из ожидаемой зарплаты от организации.
Диего Лопес - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Лопес сломал обе ноги во время поединка с Волкановски
1 февраля, 16:48
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
