В Чехии бойца ММА дисквалифицировали за укус за ухо Бабы-Яги

После досрочного окончания поединка Васко пришлось пробиваться к выходу, отражая атаки со стороны секундантов соперника, зрителей и других участников турнира. В него летели стулья и стаканы с пивом, а у самого выхода словака встретила девушка-боец, нанесшая ему удар ногой по корпусу.