"Клипперс" обыграли "Миннесоту" в матче НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
01:58 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/basketbol-2073091633.html
"Клипперс" обыграли "Миннесоту" в матче НБА
"Клипперс" обыграли "Миннесоту" в матче НБА
"Клипперс" обыграли "Миннесоту" в матче НБА
"Лос-Анджелес Клипперс" на выезде обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T01:58:00+03:00
2026-02-09T01:58:00+03:00
баскетбол
спорт
миннеаполис
кавай леонард
лос-анджелес клипперс
нью-йорк никс
бостон селтикс
спорт, миннеаполис, кавай леонард, лос-анджелес клипперс, нью-йорк никс, бостон селтикс
Баскетбол, Спорт, Миннеаполис, Кавай Леонард, Лос-Анджелес Клипперс, Нью-Йорк Никс, Бостон Селтикс
"Клипперс" обыграли "Миннесоту" в матче НБА

"Клипперс" обыграли "Миннесоту" в матче НБА, Леонард набрал 41 очко

© Фото : Соцсети спортсменаКавай Леонард
Кавай Леонард - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Кавай Леонард. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Лос-Анджелес Клипперс" на выезде обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Миннеаполисе, завершилась со счетом 115:96 (23:19, 31:23, 26:17, 35:37) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Кавай Леонард (41). У "Миннесоты" самым результативным игроком стал Энтони Эдвардс (23 очка).
НБА
08 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Миннесота
96 : 115
Клипперс
"Клипперс" выиграли вторую встречу кряду и располагаются на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 25 побед при 27 поражениях. "Миннесота" (32-22) располагается на шестой позиции.
Результаты остальных матчей дня:
"Бостон Селтикс" - "Нью-Йорк Никс" - 89:111 (24:35, 29:25, 15:25, 21:26);
"Вашингтон Уизардс" - "Майами Хит" - 101:132 (33:37, 19:37, 23:33, 26:25);
"Торонто Рэпторс" - "Индиана Пэйсерс" - 122:104 (21:20, 25:28, 44:26, 32:30).
Джеймс Харден - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Клипперс" обменяли 11-кратного участника Матча всех звезд НБА в "Кливленд"
4 февраля, 09:54
 
БаскетболСпортМиннеаполисКавай ЛеонардЛос-Анджелес КлипперсНью-Йорк НиксБостон Селтикс
 
