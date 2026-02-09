"Клипперс" обыграли "Миннесоту" в матче НБА

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Лос-Анджелес Клипперс" на выезде обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Миннеаполисе, завершилась со счетом 115:96 (23:19, 31:23, 26:17, 35:37) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Кавай Леонард (41). У "Миннесоты" самым результативным игроком стал Энтони Эдвардс (23 очка).
08 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
"Клипперс" выиграли вторую встречу кряду и располагаются на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 25 побед при 27 поражениях. "Миннесота" (32-22) располагается на шестой позиции.
Результаты остальных матчей дня:
"Бостон Селтикс" - "Нью-Йорк Никс" - 89:111 (24:35, 29:25, 15:25, 21:26);
"Вашингтон Уизардс" - "Майами Хит" - 101:132 (33:37, 19:37, 23:33, 26:25);
"Торонто Рэпторс" - "Индиана Пэйсерс" - 122:104 (21:20, 25:28, 44:26, 32:30).