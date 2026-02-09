Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева вышла в третий круг "тысячника" в Дохе - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Теннис
 
23:21 09.02.2026
Мирра Андреева вышла в третий круг "тысячника" в Дохе
Мирра Андреева вышла в третий круг "тысячника" в Дохе - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Мирра Андреева вышла в третий круг "тысячника" в Дохе
Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T23:21:00+03:00
2026-02-09T23:21:00+03:00
теннис
спорт
мирра андреева
магда линетт
вера звонарева
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950872044_0:38:1080:646_1920x0_80_0_0_b28b388d310b4828fb672188f0b587a4.jpg
спорт, мирра андреева, магда линетт, вера звонарева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Мирра Андреева, Магда Линетт, Вера Звонарева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Мирра Андреева вышла в третий круг "тысячника" в Дохе

Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Дохе

© Фото : Социальные сети Мирры АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
В матче второго круга посеянная под пятым номером Андреева обыграла польку Магду Линетт со счетом 7:6 (7:0), 6:1. В первом сете Андреева отыграла пять сетболов. Соперницы провели на корте 1 час 43 минуты.
В третьем круге соперницей Андреевой станет победительница матча Вера Звонарева (Россия) - Виктория Мбоко (Канада, 10-й номер посева).
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Qatar Total Open
09 февраля 2026 • начало в 21:30
Завершен
Мирра Андреева
2 : 07:66:1
Магда Линетт
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортМирра АндрееваМагда ЛинеттВера ЗвонареваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
