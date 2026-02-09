https://ria.ru/20260209/andreeva-2073327240.html
Мирра Андреева вышла в третий круг "тысячника" в Дохе
Мирра Андреева вышла в третий круг "тысячника" в Дохе
Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
теннис
спорт
мирра андреева
магда линетт
вера звонарева
женская теннисная ассоциация (wta)
