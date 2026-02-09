Рейтинг@Mail.ru
Александрова поднялась на 71 позицию в чемпионской гонке WTA
Теннис
 
08:40 09.02.2026
Александрова поднялась на 71 позицию в чемпионской гонке WTA
Александрова поднялась на 71 позицию в чемпионской гонке WTA
Россиянка Екатерина Александрова поднялась с 90-й на 19-ю позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Александрова поднялась на 71 позицию в чемпионской гонке WTA

Александрова поднялась с 90-й на 19-ю позицию в чемпионской гонке WTA

© Фото : Пресс-служба WTA Upper Austria Ladies LinzРоссийская теннисистка Екатерина Александрова
Российская теннисистка Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Пресс-служба WTA Upper Austria Ladies Linz
Российская теннисистка Екатерина Александрова. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова поднялась с 90-й на 19-ю позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе Александрова дошла до финала турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, где проиграла 101-й ракетке мира чешской теннисистке Саре Бейлек. Лучшей из россиянок в чемпионской гонке остается Мирра Андреева, занимающая пятую строчку.
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Теннисистка Александрова вышла в финал в двух разрядах на турнире WTA 500
6 февраля, 22:19
Чемпионская гонка WTA, версия от 9 февраля:
Павел Котов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российский теннисист выиграл турнир в Кобленце
8 февраля, 17:57
 
