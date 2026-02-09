Александрова поднялась на 71 позицию в чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова поднялась с 90-й на 19-ю позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе Александрова дошла до финала турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, где проиграла 101-й ракетке мира чешской теннисистке Саре Бейлек. Лучшей из россиянок в чемпионской гонке остается Мирра Андреева, занимающая пятую строчку.
Чемпионская гонка WTA, версия от 9 февраля:
- 1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) - 2108;
- 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 1800;
- 3 (3). Элина Свитолина (Украина) - 1030;
- 4 (4). Джессика Пегула (США) - 975;
- 5 (5). Мирра Андреева (Россия) - 848;
- 6 (6). Виктория Мбоко (Канада) - 847;
- 7 (7). Ива Йович (США) - 691;
- 8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 624;
- 9 (9). Ига Швёнтек (Польша) - 580;
- 10 (10). Кори Гауфф (США) - 580...
- 19 (90). Екатерина Александрова (Россия) - 396;
- 21 (18). Диана Шнайдер (Россия) - 385...
- 30 (23). Анна Калинская (Россия) - 276;
- 31 (24). Анна Блинкова (Россия) - 263...
- 36 (61). Людмила Самсонова (Россия) - 227.
Российский теннисист выиграл турнир в Кобленце
8 февраля, 17:57