Афросоюз рассказал, сколько африканцев участвует в Олимпиаде-2026
17:11 09.02.2026 (обновлено: 17:26 09.02.2026)
Афросоюз рассказал, сколько африканцев участвует в Олимпиаде-2026
Афросоюз рассказал, сколько африканцев участвует в Олимпиаде-2026
Афросоюз рассказал, сколько африканцев участвует в Олимпиаде-2026
Число африканских участников Зимних Олимпийских игр в 2026 году выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым сезоном, сообщает пресс-служба Африканского союза в... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
африканский союз
зимние олимпийские игры 2026
спорт
вокруг спорта
олимпийские игры
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
африканский союз, зимние олимпийские игры 2026, спорт, вокруг спорта, олимпийские игры
Африканский союз, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Вокруг спорта, Олимпийские игры
Афросоюз рассказал, сколько африканцев участвует в Олимпиаде-2026

Афросоюз: число африканцев-участников Зимней Олимпиады выросло в 2,5 раза

© Изображение из открытых источниковЛоготип Олимпийских игр 2026 года
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Изображение из открытых источников
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Число африканских участников Зимних Олимпийских игр в 2026 году выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым сезоном, сообщает пресс-служба Африканского союза в понедельник.
"С началом Зимних Олимпийских игр мы чествуем 15 африканских спортсменов из восьми стран: ЮАР, Кении, Мадагаскара, Марокко, Нигерии, Гвинеи-Бисау, Бенина и Эритреи… В этом году африканских участников значительно больше по сравнению с Зимними Олимпийскими играми в Пекине, прошедшими в 2022 году, где соревновались лишь шесть африканских спортсменов из пяти стран", - говорится в заявлении.
В рамках Зимней Олимпиады ЮАР будут представлять пять спортсменов, Мадагаскар, Марокко и Кению – по два, Бенин, Гвинею-Бисау, Нигерию и Эритрею – по одному.
Африканские участники Олимпийских игр выступят в таких дисциплинах, как горнолыжный спорт, лыжные гонки, фристайл и скелетон.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Логотип Олимпиады-2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Миланские таксисты пожаловались на организаторов Олимпиады
Вчера, 15:21
 
Африканский союзЗимние Олимпийские игры 2026СпортВокруг спортаОлимпийские игры
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
