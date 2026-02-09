https://ria.ru/20260209/afrika-2073254572.html
Афросоюз рассказал, сколько африканцев участвует в Олимпиаде-2026
Афросоюз рассказал, сколько африканцев участвует в Олимпиаде-2026
Число африканских участников Зимних Олимпийских игр в 2026 году выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым сезоном, сообщает пресс-служба Африканского союза в... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Афросоюз: число африканцев-участников Зимней Олимпиады выросло в 2,5 раза