Президент МОК поддержала горнолыжницу из США после травмы на Олимпиаде
20:39 08.02.2026 (обновлено: 20:45 08.02.2026)
Президент МОК поддержала горнолыжницу из США после травмы на Олимпиаде
2026-02-08T20:39:00+03:00
2026-02-08T20:45:00+03:00
спорт
кирсти ковентри
линдси вонн
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
горнолыжный спорт
2026
спорт, кирсти ковентри, линдси вонн, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, горнолыжный спорт
Спорт, Кирсти Ковентри, Линдси Вонн, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Горнолыжный спорт
Президент МОК поддержала горнолыжницу из США после травмы на Олимпиаде

Президент МОК Ковентри поддержала горнолыжницу Вонн после травмы на Олимпиаде

Кирсти Ковентри. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри поддержала победительницу Игр 2010 года американскую горнолыжницу Линдси Вонн после травмы на Олимпиаде в Италии.
Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее также эвакуировали на вертолете в больницу. Олимпийская сборная США по горным лыжам и сноуборду в воскресенье сообщила, что Вонн получила травмы и находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.
"Дорогая Линдси, мы все думаем о тебе. Ты - невероятный источник вдохновения и навсегда останешься олимпийской чемпионкой", - приводит слова Ковентри пресс-служба МОК в соцсети Х.
За неделю до старта Олимпиады Вонн упала во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане и получила разрыв крестообразной связки.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Американка является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года. В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубка мира.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на финише скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Почему у француза не отняли медаль? Наш лыжник заслужил награду Игр-2026
