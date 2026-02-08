Президент МОК поддержала горнолыжницу из США после травмы на Олимпиаде

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри поддержала победительницу Игр 2010 года американскую горнолыжницу Линдси Вонн после травмы на Олимпиаде в Италии.

За неделю до старта Олимпиады Вонн упала во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане и получила разрыв крестообразной связки.