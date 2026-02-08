Президент МОК поддержала горнолыжницу из США после травмы на Олимпиаде

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри поддержала победительницу Игр 2010 года американскую горнолыжницу Линдси Вонн после травмы на Олимпиаде в Италии.
Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее также эвакуировали на вертолете в больницу. Олимпийская сборная США по горным лыжам и сноуборду в воскресенье сообщила, что Вонн получила травмы и находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.
За неделю до старта Олимпиады Вонн упала во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане и получила разрыв крестообразной связки.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Американка является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года. В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубка мира.