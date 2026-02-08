Рейтинг@Mail.ru
Саночник Репилов занял 14-е место на Олимпиаде
21:22 08.02.2026 (обновлено: 21:52 08.02.2026)
Саночник Репилов занял 14-е место на Олимпиаде
Саночник Репилов занял 14-е место на Олимпиаде
Россиянин Павел Репилов занял 14-е место в соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках Олимпиады-2026. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
спорт, павел репилов, зимние олимпийские игры 2026, санный спорт
Спорт, Павел Репилов, Зимние Олимпийские игры 2026, Санный спорт
Саночник Репилов занял 14-е место на Олимпиаде

Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место на Олимпиаде

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россиянин Павел Репилов занял 14-е место в соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках Олимпиады-2026.
Время Репилова по итогам четырех попыток - 3 минуты 34,963 секунды. Первое место занял шестикратный чемпион мира немец Макс Лангенхан (3 минуты 31,191 секунды), вторым стал австриец Йонас Мюллер (отставание - 0,596 секунды), бронзу завоевал итальянец Доминик Фишналлер (+0,934).
Репилову 23 года, он чемпион и серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2020 года. Является младшим братом трехкратного чемпиона мира, шестикратного медалиста чемпионатов Европы, двукратного обладателя Кубка мира, а также участника Олимпийских игр в Пхенчхане и Пекине Романа Репилова
Лангенхану 26 лет. Он впервые в карьере завоевал золотую олимпийскую медаль. Ранее немец принимал участие в зимних Играх в Пекине 2022 года, где по сумме четырех попыток занял шестое место.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
СпортПавел РепиловЗимние Олимпийские игры 2026Санный спорт
 
Заголовок открываемого материала