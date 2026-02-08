https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073071912.html
Саночник Репилов занял 14-е место на Олимпиаде
Саночник Репилов занял 14-е место на Олимпиаде
Россиянин Павел Репилов занял 14-е место в соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках Олимпиады-2026. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место на Олимпиаде