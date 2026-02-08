Рейтинг@Mail.ru
19:03 08.02.2026
"Монако" Головина сыграл вничью с "Ниццей" в чемпионате Франции
спорт, монако, ницца, александр головин, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Монако, Ницца, Александр Головин, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Монако" сыграл вничью с "Ниццей" в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Ницце, завершилась со счетом 0:0. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
08 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Ницца
0 : 0
Монако
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Монако" с 28 очками идет на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1, "Ницца" (23 очка) располагается на 13-й позиции.
В следующем туре "Монако" 13 февраля примет "Нант". "Ницца" 15 февраля на выезде встретится с "Лионом".
ФутболСпортМонакоНиццаАлександр ГоловинЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
