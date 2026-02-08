Рейтинг@Mail.ru
Почему у француза не отняли медаль? Наш лыжник заслужил награду Игр-2026 - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
19:45 08.02.2026 (обновлено: 19:46 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/korostelev-2073061223.html
Почему у француза не отняли медаль? Наш лыжник заслужил награду Игр-2026
Почему у француза не отняли медаль? Наш лыжник заслужил награду Игр-2026 - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Почему у француза не отняли медаль? Наш лыжник заслужил награду Игр-2026
Дебют Савелия Коростелева на Олимпийских играх едва не завершился медалью. Он до последних метров боролся за пьедестал в скиатлоне. РИА Новости Спорт... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T19:45:00+03:00
2026-02-08T19:46:00+03:00
лыжные гонки
савелий коростелев
йоханнес хёсфлот клебо
зимние олимпийские игры 2026
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030829_0:182:3172:1966_1920x0_80_0_0_4ab16ccd71af4cc99e7802277883dd4d.jpg
https://ria.ru/20260207/nepryaeva-2072927860.html
https://ria.ru/20260208/gumennik-2073019995.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Аделя Зиатдинова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908591701_265:294:740:769_100x100_80_0_0_47f3b46aef39618d6c69de5fb2d67fcb.jpg
Аделя Зиатдинова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908591701_265:294:740:769_100x100_80_0_0_47f3b46aef39618d6c69de5fb2d67fcb.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030829_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_50e84f941e3319f96833773587a55f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
савелий коростелев, йоханнес хёсфлот клебо, зимние олимпийские игры 2026, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт
Лыжные гонки, Савелий Коростелев, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Зимние Олимпийские игры 2026, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт
Почему у француза не отняли медаль? Наш лыжник заслужил награду Игр-2026

Французский лыжник Делож срезал трассу на Олимпиаде и опередил Коростелева

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев на финише скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на финише скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Автор РИА Новости Спорт Аделя Зиатдинова
Аделя Зиатдинова
Корреспондент
Все материалы
Дебют Савелия Коростелева на Олимпийских играх едва не завершился медалью. Он до последних метров боролся за пьедестал в скиатлоне. РИА Новости Спорт рассказывает, как российский лыжник ворвался в мировую элиту.

Как Савелий попал к лидерам

Мужской скиатлон на Олимпийских играх-2026 прошел в обновленном формате, действующем с сезона-2023/24: вместо прежних 15+15 км мужчины теперь бегут 20 км — по 10 км классическим и коньковым стилями без остановки времени. Формально дистанция стала короче, но плотность темпа и цена каждой ошибки заметно выросли.
Дополнительную сложность в воскресенье создали погодные условия в Валь-ди-Фьемме. Ночная подморозка сделала трассу быстрой, но дневное солнце и плюсовая температура утяжелили снег. В таких условиях особое значение приобрели работа сервис-бригад и качество лыж, особенно на коньковой части, где любое ухудшение скольжения моментально отражалось на темпе.
Перед началом гонки статус главного претендента на золото сомнений не вызывал. Йоханнес Клебо подходил к Олимпиаде в роли действующего чемпиона мира в скиатлоне и лидера норвежской сборной, претендующего на шесть медалей этой Олимпиады.
При этом круг фаворитов не ограничивался одной фамилией. В числе основных соперников Клебо назывались его партнеры по сборной — Харальд Эстберг Амундсен и Мартин Левстрем Нюэнгет, оба способные навязать борьбу на дистанции и выдержать высокий темп в классической части. Отдельного внимания заслуживал и Иво Нисканен — один из сильнейших классистов мира, для которого именно первая половина скиатлона традиционно является ключевой. Французская команда также рассматривалась способной повлиять на ход гонки. Жюль Лапалю и Матис Делож не входили в число главных претендентов на золото, но рассматривались как реальные кандидаты на подиум — особенно в случае тактической гонки без резких разрывов до финиша.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
На этом фоне Коростелев оставался скорее "темной лошадкой". Однако уже по первым километрам стало ясно, что его роль в гонке не ограничится присутствием в группе — российский лыжник был готов включаться в борьбу на равных с признанными фаворитами.
С первых километров было понятно, что никто со старта рисковать не собирается и скорее это тактическая гонка, чем побег лидеров. Темп в головной группе был высокий, да, но без резких атак — фавориты внимательно следили друг за другом и не спешили выделяться. Норвежцы сразу обозначили контроль над гонкой, а Клебо держался впереди, не позволяя темпу проседать.
Уже на начальном отрезке упал один из лидеров гонки - швед Эдвин Ангер, сломал палку и сразу потерял контакт с лидирующей группой, фактически выбыв из борьбы за высокие места.
По мере прохождения дистанции группа лидеров редела, и, в отличие от женского скиатлона, здесь все развивалось более академично и предсказуемо. Для Коростелева гонка складывалась максимально уверенно. Россиянин с первых километров держался в головной группе, грамотно выбирая позицию и не ввязываясь в лишнюю борьбу. По ходу дистанции он несколько раз выходил вперед, показывая, что чувствует себя комфортно даже рядом с фаворитами.
На отметках 6–7 километров Коростелев продолжал идти среди лидеров, а к концу классической части уверенно входил в топ-5. Смена лыж прошла без проблем, и к началу коньковой части Коростелев ушел в группе сильнейших, доказывая, что это не просто удачный дебют, а заявка на подиум. Уже на коньке прямо перед ним произошел опасный эпизод — норвежец Харальд Остберг Амундсен не удержался на повороте и упал. Савелию удалось устоять и избежать столкновения.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Чуть позже случился и один из самых спорных моментов дня: француз Делож срезал поворот и получил желтую карточку — эпизод, который потенциально мог повлиять на расстановку сил в борьбе за медали.
Решающим стал заключительный подъем, где Клебо включился так, как умеет только он, и ушел в отрыв. Для остальных началась отдельная борьба — уже за оставшиеся медали. Коростелев до последнего держался в группе претендентов на подиум и финишировал четвертым, уступив бронзе всего полторы секунды. Победу одержал Клебо, серебро завоевал тот самый Делож, а третьим стал Нюэнгет. Гонка была завершена, но надежда попасть на пьедестал еще не умирала.
«
"Очень рад, что получилось побороться за подиум, но четвертое место - худшее на Олимпиаде. Пока это была моя лучшая гонка, но я выбрал неверную позицию перед последним подъемом, что сказалось, я оказался слишком далеко. Конечно, допустил ошибку. Самый нервный момент был в середине коньковой части, когда я терял контакт (с группой лидеров), подъезжал, снова терял контакт и подъезжал, но потом ребята успокоились, и я уже втянулся сам. Понимал, что нужно готовиться к финишному ускорению", - сказал Коростелев в эфире Okko.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Падение меня выбило": российская лыжница не сдалась на Олимпиаде
7 февраля, 19:30

Спорный эпизод с Деложем: почему протест был отклонен

После гонки возник вопрос: а честно ли Делож завоевал свое серебро? Француз нарушил разметку трассы и срезал поворот, временно получив преимущество и даже возглавив лидирующую группу.
Российская сторона официально подала протест на результат. Основанием стало именно нарушение правил разметки. При минимальных временных разрывах в борьбе за медали Коростелев уступил бронзовому призеру всего 1,5 секунды — протест рассматривался как попытка добиться пересмотра итогового протокола.
Однако жюри протест отклонило. Главный тренер сборной России Юрий Бородавко в комментарии РИА Новости отметил, что шансов на дисквалификацию француза практически не было. По его словам, если бы нарушение считалось достаточным для снятия спортсмена, судейская коллегия была бы обязана остановить Деложа еще по ходу гонки. Поскольку решение было принято сразу — в виде желтой карточки, — дальнейшего ужесточения наказания регламент не предусматривал.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026
Позицию судей подтвердили и представители жюри. Как приводит норвежский телеканал NRK, после публикации официальных результатов члены жюри пересмотрели видеоматериалы, выслушали аргументы обеих сторон и провели дополнительное внутреннее заседание, по итогам которого было принято решение оставить результат без изменений. Аналогичную информацию со ссылкой на France TV и RMC Sport сообщили французские СМИ, отметив, что нарушение было признано, но не сочтено решающим для исхода гонки.
Таким образом, с точки зрения действующих правил FIS, добавление штрафных секунд или дисквалификация Деложа были невозможны. Желтая карточка фиксирует нарушение, но не влияет напрямую на итоговое время, если судьи считают, что спортсмен не получил критического преимущества. В результате Савелий Коростелев остался на четвертом месте, в шаге от олимпийского пьедестал.
Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Русский фигурист в мощной форме! Все о первой тренировке Гуменника на Играх
Вчера, 15:30
 
Лыжные гонкиСавелий КоростелевЙоханнес Хёсфлот КлебоЗимние Олимпийские игры 2026Авторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала