Почему у француза не отняли медаль? Наш лыжник заслужил награду Игр-2026

Дебют Савелия Коростелева на Олимпийских играх едва не завершился медалью. Он до последних метров боролся за пьедестал в скиатлоне. РИА Новости Спорт рассказывает, как российский лыжник ворвался в мировую элиту.

Как Савелий попал к лидерам

Мужской скиатлон на Олимпийских играх-2026 прошел в обновленном формате, действующем с сезона-2023/24: вместо прежних 15+15 км мужчины теперь бегут 20 км — по 10 км классическим и коньковым стилями без остановки времени. Формально дистанция стала короче, но плотность темпа и цена каждой ошибки заметно выросли.

Дополнительную сложность в воскресенье создали погодные условия в Валь-ди-Фьемме. Ночная подморозка сделала трассу быстрой, но дневное солнце и плюсовая температура утяжелили снег. В таких условиях особое значение приобрели работа сервис-бригад и качество лыж, особенно на коньковой части, где любое ухудшение скольжения моментально отражалось на темпе.

Перед началом гонки статус главного претендента на золото сомнений не вызывал. Йоханнес Клебо подходил к Олимпиаде в роли действующего чемпиона мира в скиатлоне и лидера норвежской сборной, претендующего на шесть медалей этой Олимпиады.

При этом круг фаворитов не ограничивался одной фамилией. В числе основных соперников Клебо назывались его партнеры по сборной — Харальд Эстберг Амундсен и Мартин Левстрем Нюэнгет, оба способные навязать борьбу на дистанции и выдержать высокий темп в классической части. Отдельного внимания заслуживал и Иво Нисканен — один из сильнейших классистов мира, для которого именно первая половина скиатлона традиционно является ключевой. Французская команда также рассматривалась способной повлиять на ход гонки. Жюль Лапалю и Матис Делож не входили в число главных претендентов на золото, но рассматривались как реальные кандидаты на подиум — особенно в случае тактической гонки без резких разрывов до финиша.

На этом фоне Коростелев оставался скорее "темной лошадкой". Однако уже по первым километрам стало ясно, что его роль в гонке не ограничится присутствием в группе — российский лыжник был готов включаться в борьбу на равных с признанными фаворитами.

С первых километров было понятно, что никто со старта рисковать не собирается и скорее это тактическая гонка, чем побег лидеров. Темп в головной группе был высокий, да, но без резких атак — фавориты внимательно следили друг за другом и не спешили выделяться. Норвежцы сразу обозначили контроль над гонкой, а Клебо держался впереди, не позволяя темпу проседать.

Уже на начальном отрезке упал один из лидеров гонки - швед Эдвин Ангер, сломал палку и сразу потерял контакт с лидирующей группой, фактически выбыв из борьбы за высокие места.

По мере прохождения дистанции группа лидеров редела, и, в отличие от женского скиатлона, здесь все развивалось более академично и предсказуемо. Для Коростелева гонка складывалась максимально уверенно. Россиянин с первых километров держался в головной группе, грамотно выбирая позицию и не ввязываясь в лишнюю борьбу. По ходу дистанции он несколько раз выходил вперед, показывая, что чувствует себя комфортно даже рядом с фаворитами.

На отметках 6–7 километров Коростелев продолжал идти среди лидеров, а к концу классической части уверенно входил в топ-5. Смена лыж прошла без проблем, и к началу коньковой части Коростелев ушел в группе сильнейших, доказывая, что это не просто удачный дебют, а заявка на подиум. Уже на коньке прямо перед ним произошел опасный эпизод — норвежец Харальд Остберг Амундсен не удержался на повороте и упал. Савелию удалось устоять и избежать столкновения.

Чуть позже случился и один из самых спорных моментов дня: француз Делож срезал поворот и получил желтую карточку — эпизод, который потенциально мог повлиять на расстановку сил в борьбе за медали.

Решающим стал заключительный подъем, где Клебо включился так, как умеет только он, и ушел в отрыв. Для остальных началась отдельная борьба — уже за оставшиеся медали. Коростелев до последнего держался в группе претендентов на подиум и финишировал четвертым, уступив бронзе всего полторы секунды. Победу одержал Клебо, серебро завоевал тот самый Делож, а третьим стал Нюэнгет. Гонка была завершена, но надежда попасть на пьедестал еще не умирала.

« "Очень рад, что получилось побороться за подиум, но четвертое место - худшее на Олимпиаде. Пока это была моя лучшая гонка, но я выбрал неверную позицию перед последним подъемом, что сказалось, я оказался слишком далеко. Конечно, допустил ошибку. Самый нервный момент был в середине коньковой части, когда я терял контакт (с группой лидеров), подъезжал, снова терял контакт и подъезжал, но потом ребята успокоились, и я уже втянулся сам. Понимал, что нужно готовиться к финишному ускорению", - сказал Коростелев в эфире Okko.

Спорный эпизод с Деложем: почему протест был отклонен

После гонки возник вопрос: а честно ли Делож завоевал свое серебро? Француз нарушил разметку трассы и срезал поворот, временно получив преимущество и даже возглавив лидирующую группу.

Российская сторона официально подала протест на результат. Основанием стало именно нарушение правил разметки. При минимальных временных разрывах в борьбе за медали Коростелев уступил бронзовому призеру всего 1,5 секунды — протест рассматривался как попытка добиться пересмотра итогового протокола.

Однако жюри протест отклонило. Главный тренер сборной России Юрий Бородавко в комментарии РИА Новости отметил, что шансов на дисквалификацию француза практически не было. По его словам, если бы нарушение считалось достаточным для снятия спортсмена, судейская коллегия была бы обязана остановить Деложа еще по ходу гонки. Поскольку решение было принято сразу — в виде желтой карточки, — дальнейшего ужесточения наказания регламент не предусматривал.

Позицию судей подтвердили и представители жюри. Как приводит норвежский телеканал NRK, после публикации официальных результатов члены жюри пересмотрели видеоматериалы, выслушали аргументы обеих сторон и провели дополнительное внутреннее заседание, по итогам которого было принято решение оставить результат без изменений. Аналогичную информацию со ссылкой на France TV и RMC Sport сообщили французские СМИ, отметив, что нарушение было признано, но не сочтено решающим для исхода гонки.