Равная борьба с лидерами на ОИ очень важна для Коростелева, заявил Смирнов

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов заявил РИА Новости, что конкурентная борьба с лидерами в скиатлоне на Олимпиаде в Италии в психологическом плане очень важна для российского лыжника Савелия Коростелева, она добавит ему уверенности в своих силах на следующих стартах.

В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Коростелев отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды. Серебряным призером стал француз Матис Делож (+2,0), третье место занял норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+2,1).

"Жалко, конечно, что Савелию не удалось завоевать олимпийскую медаль. Но такой высокий результат в психологическом плане очень важен для Коростелева, потому в лыжных гонках большая программа соревнований, и он еще будет участвовать. Будем рассчитывать на его более успешное выступление", - сказал Смирнов.

"Если наш спортсмен на какой-то части дистанции шел в лидерах, то он будет все анализировать, сделает правильные выводы и продолжит бороться за призовые места", - отметил собеседник агентства.

Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам среди юниоров.