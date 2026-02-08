Рейтинг@Mail.ru
Вылегжанин назвал четвертое место Коростелева на Олимпиаде успехом
Лыжные гонки
 
16:00 08.02.2026
Вылегжанин назвал четвертое место Коростелева на Олимпиаде успехом
Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин заявил РИА Новости, что испытывает досаду из-за четвертого места Савелия Коростелева в скиатлоне
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
2026
Новости
спорт, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
Вылегжанин назвал четвертое место Коростелева на Олимпиаде успехом

Вылегжанин назвал четвертое место Коростелева в скиатлоне на Олимпиаде успехом

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин заявил РИА Новости, что испытывает досаду из-за четвертого места Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх, и отметил, что этот результат можно считать успехом.
Ранее Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Италии. Коростелев преодолел 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 46 минут 14,6 секунды и отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.
"Коростелев молодой, у него пока нет достаточного опыта, четвертое место на Олимпиаде - это успех. Конечно, доля досады есть, если бы была медаль - это был бы фурор. Но он готов бороться со всеми спортсменами. Любой, выходя на старт, готов биться за самые высокие места. У Савелия впереди еще есть гонки, где на это есть шанс", - сказал Вылегжанин.
Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам среди юниоров.
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026
 
