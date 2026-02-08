Вылегжанин назвал четвертое место Коростелева на Олимпиаде успехом

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин заявил РИА Новости, что испытывает досаду из-за четвертого места Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх, и отметил, что этот результат можно считать успехом.
Ранее Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Италии. Коростелев преодолел 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 46 минут 14,6 секунды и отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.
"Коростелев молодой, у него пока нет достаточного опыта, четвертое место на Олимпиаде - это успех. Конечно, доля досады есть, если бы была медаль - это был бы фурор. Но он готов бороться со всеми спортсменами. Любой, выходя на старт, готов биться за самые высокие места. У Савелия впереди еще есть гонки, где на это есть шанс", - сказал Вылегжанин.
Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам среди юниоров.