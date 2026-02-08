Вылегжанин назвал четвертое место Коростелева на Олимпиаде успехом

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин заявил РИА Новости, что испытывает досаду из-за четвертого места Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх, и отметил, что этот результат можно считать успехом.