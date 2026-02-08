"Шанхайские драконы" и Ковалев расторгли контракт

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Шанхайские драконы" и входивший в тренерский штаб Алексей Ковалев расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В декабре Ковалев был назначен помощником главного тренера "Шанхайских драконов". На тот момент ее возглавлял канадец Жерар Галлан, который 13 января покинул должность из-за проблем со здоровьем. Новым тренером "Шанхайских драконов" был назначен Митч Лав.
Ковалеву 52 года, он работал с 2018 по 2022 год в пекинском "Куньлуне", который в 2025 году стал "Шанхайскими драконами", в сезоне-2020/21 возглавлял команду. С 2023 года работал помощником главного тренера в московском "Спартаке". В ноябре "красно-белые" объявили о прекращении сотрудничества со специалистом.
Будучи игроком, Ковалев выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Нью-Йорк Рейнджерс", с которым завоевал Кубок Стэнли, "Питтсбург Пингвинз", "Монреаль Канадиенс" и "Флориду Пантерз". Суммарно он провел в регулярных чемпионатах 1316 матчей и набрал 1029 очков (430 голов + 599 передач). В составе сборной России также завоевал бронзу Олимпиады 2002 года и чемпионата мира - 2005.
"Шанхайские драконы" с 47 очками идут на девятом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче 10 февраля команда примет в Санкт-Петербурге ярославский "Локомотив".