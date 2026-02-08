"Шанхайские драконы" и Ковалев расторгли контракт

Ковалеву 52 года, он работал с 2018 по 2022 год в пекинском "Куньлуне", который в 2025 году стал "Шанхайскими драконами", в сезоне-2020/21 возглавлял команду. С 2023 года работал помощником главного тренера в московском "Спартаке". В ноябре "красно-белые" объявили о прекращении сотрудничества со специалистом.