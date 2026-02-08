https://ria.ru/20260208/kommentator-2072998419.html
Комментатор NBC оскандалился, забыв выключить микрофон на Олимпиаде
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Комментатор североамериканского телеканала NBC Тодд Ричардс во время паузы в трансляции забыл выключить микрофон и назвал финал олимпийских соревнований по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" ужасно скучным, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в субботу, когда Ричардс, бывший профессиональный сноубордист, комментировал соревнования для стримингового сервиса Peacock. Решив, что трансляция прервалась на рекламную паузу и его микрофон выключен, 56-летний комментатор сказал: "Это ужасно скучно. Отборочный этап был гораздо интереснее". Золотую и серебряную медали в биг-эйре завоевали японцы Кира Кимура и Рёма Кимата, третьим стал олимпийский чемпион 2022 года Су Имин из Китая.
«
"Я бы ничего подобного не сказал публично. Это было мое мнение, основанное на том, что я увидел в отборочном раунде по сравнению с финальным. Ни одно из моих слов не имело никакого отношения к участникам этих соревнований. Мне кажется, я не должен этого говорить, но я говорю: "Все они лучшие", - заявил Ричардс в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Для Ричардса зимняя Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо стала шестой в роли комментатора. Он представлял сборную США на Играх 1998 года в японском Нагано.