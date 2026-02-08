Рейтинг@Mail.ru
Команда KHL RUS Stars обыграла KHL U23 Stars в финале Матча звезд КХЛ
16:12 08.02.2026
Команда KHL RUS Stars обыграла KHL U23 Stars в финале Матча звезд КХЛ
Команда KHL RUS Stars обыграла KHL U23 Stars в финале Матча звезд КХЛ
Сборная KHL RUS Stars одержала победу над командой KHL U23 Stars, состоящей из игроков до 23 лет, в финале Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Команда KHL RUS Stars обыграла KHL U23 Stars в финале Матча звезд КХЛ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Хоккей. КХЛ.
Хоккей. КХЛ. - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. . Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сборная KHL RUS Stars одержала победу над командой KHL U23 Stars, состоящей из игроков до 23 лет, в финале Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Екатеринбурге на "УГМК Арене" и завершилась со счетом 9:2 в пользу команды, составленной из российских звезд. В составе победителей пента-трик оформил Данил Аймурзин, дубль на счету Андрея Белозерова, по одной шайбе забросили Константин Окулов и Вадим Шипачёв. В составе KHL U23 Stars отличились Даниил Орлов и Михаил Ильин.
Ранее в воскресенье команда KHL Ural Stars одержала победу над сборной легионеров KHL World Stars (9:6) и заняла третье место в Матче звезд КХЛ.
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
KHL Ural Stars обыграла KHL World Stars и заняла третье место в Матче звезд
Вчера, 14:11
 
ХоккейСпортЕкатеринбургКонстантин ОкуловВадим ШипачевАндрей БелозеровКХЛ 2025-2026
 
