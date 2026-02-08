https://ria.ru/20260208/kkhl-2073025018.html
Команда KHL RUS Stars обыграла KHL U23 Stars в финале Матча звезд КХЛ
Команда KHL RUS Stars обыграла KHL U23 Stars в финале Матча звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Команда KHL RUS Stars обыграла KHL U23 Stars в финале Матча звезд КХЛ
Сборная KHL RUS Stars одержала победу над командой KHL U23 Stars, состоящей из игроков до 23 лет, в финале Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T16:12:00+03:00
2026-02-08T16:12:00+03:00
2026-02-08T16:12:00+03:00
хоккей
спорт
екатеринбург
константин окулов
вадим шипачев
андрей белозеров
континентальная хоккейная лига (кхл)
екатеринбург
спорт, екатеринбург, константин окулов, вадим шипачев, андрей белозеров, континентальная хоккейная лига (кхл)
