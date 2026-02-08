https://ria.ru/20260208/khokkey-2073019420.html
"СКА - Уральский трубник" обыграл "Родину" в матче ЧР по хоккею с мячом
"СКА - Уральский трубник" обыграл "Родину" в матче ЧР по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
"СКА - Уральский трубник" обыграл "Родину" в матче ЧР по хоккею с мячом
"СКА - Уральский трубник" из Первоуральска обыграл кировскую "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
