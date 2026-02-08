Рейтинг@Mail.ru
"СКА - Уральский трубник" обыграл "Родину" в матче ЧР по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 08.02.2026 (обновлено: 15:39 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/khokkey-2073019420.html
"СКА - Уральский трубник" обыграл "Родину" в матче ЧР по хоккею с мячом
"СКА - Уральский трубник" обыграл "Родину" в матче ЧР по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
"СКА - Уральский трубник" обыграл "Родину" в матче ЧР по хоккею с мячом
"СКА - Уральский трубник" из Первоуральска обыграл кировскую "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T15:27:00+03:00
2026-02-08T15:39:00+03:00
спорт
первоуральск
россия
киров
уральский трубник
чемпионат россии по хоккею с мячом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602205705_0:100:1312:838_1920x0_80_0_0_a43471d2e820d3591d4fdc5d96e13c1e.jpg
https://ria.ru/20260201/bendi-2071556220.html
первоуральск
россия
киров
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602205705_195:0:1312:838_1920x0_80_0_0_25aa7eae05dd5fcfa930065f3b62c8c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, первоуральск, россия, киров, уральский трубник, чемпионат россии по хоккею с мячом
Спорт, Первоуральск, Россия, Киров, Уральский трубник, Чемпионат России по хоккею с мячом
"СКА - Уральский трубник" обыграл "Родину" в матче ЧР по хоккею с мячом

"СКА - Уральский трубник" обыграл "Родину" на чемпионате России по бенди

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Хоккей с мячом. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "СКА - Уральский трубник" из Первоуральска обыграл кировскую "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Кирове, завершилась со счетом 3:1. У победителей отличился Сергей Даданов (5-я минута) и Евгений Филиппов (89), еще один мяч в свои ворота забил игрок "Родины" Олег Толстихин (39). Гол хозяев на счету Артёма Вшивкова (48).
"СКА - Уральский трубник" с 36 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, "Родина" (21 очко) располагается на восьмой позиции.
Результаты других матчей:
"Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Казань) - 8:2;
"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Водник" (Архангельск) - 0:2;
"Старт" (Нижний Новгород) - "Саяны" (Абакан) - 2:1.
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Казанское "Динамо" обыграло "Сибсельмаш" в матче ЧР по хоккею с мячом
1 февраля, 15:29
 
СпортПервоуральскРоссияКировУральский трубникЧемпионат России по хоккею с мячом
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала