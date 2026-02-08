https://ria.ru/20260208/khokkey-2073010408.html
KHL Ural Stars обыграла KHL World Stars и заняла третье место в Матче звезд
KHL Ural Stars обыграла KHL World Stars и заняла третье место в Матче звезд - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
KHL Ural Stars обыграла KHL World Stars и заняла третье место в Матче звезд
Команда KHL Ural Stars одержала победу над сборной легионеров KHL World Stars и заняла третье место в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 08.02.2026
екатеринбург
KHL Ural Stars обыграла KHL World Stars и заняла третье место в Матче звезд
