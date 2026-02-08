Рейтинг@Mail.ru
KHL Ural Stars обыграла KHL World Stars и заняла третье место в Матче звезд
14:11 08.02.2026
KHL Ural Stars обыграла KHL World Stars и заняла третье место в Матче звезд
KHL Ural Stars обыграла KHL World Stars и заняла третье место в Матче звезд
Команда KHL Ural Stars одержала победу над сборной легионеров KHL World Stars и заняла третье место в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 08.02.2026
екатеринбург
KHL Ural Stars обыграла KHL World Stars и заняла третье место в Матче звезд

KHL Ural Stars обыграла KHL World Stars и заняла 3-е место в Матче звезд КХЛ

Шайба в воротах. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Команда KHL Ural Stars одержала победу над сборной легионеров KHL World Stars и заняла третье место в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Екатеринбурге на "УГМК Арене" и завершилась со счетом 9:6 в пользу KHL Ural Stars. В составе команды победителей дублем отметился Роман Канцеров (1-я и 20-я минуты), шайбы также забросили Джошуа Ливо (3), Максим Денежкин (4), Егор Яковлев (4), Григорий Дронов (6), Алексей Василевский (6), Роман Горбунов (13) и Михаил Григоренко (17).
У KHL World Stars отличились Даниэль Спронг (7), Кевин Лабанк (8), Эндрю Потуральски (9), Виталий Пинчук (13), Митчелл Миллер (16) и Адам Кленденинг (20).
Позднее в воскресенье пройдет финал Матча звезд КХЛ, где KHL RUS Stars сыграет против команды KHL U23 Stars, состоящей из игроков до 23 лет.
Морозов: КХЛ обсудит с ФХР календарь в случае допуска до турниров IIHF
Морозов: КХЛ обсудит с ФХР календарь в случае допуска до турниров IIHF
Вчера, 11:30
 
Матч-центр
 
