Свищев поддержал решение Фишналлера выступать с российским флагом на шлеме
16:50 08.02.2026
Свищев поддержал решение Фишналлера выступать с российским флагом на шлеме
Свищев поддержал решение Фишналлера выступать с российским флагом на шлеме - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Свищев поддержал решение Фишналлера выступать с российским флагом на шлеме
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что одобряет решение итальянского... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026
Свищев поддержал решение Фишналлера выступать с российским флагом на шлеме

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что одобряет решение итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера выступить на домашней Олимпиаде с российским флагом на экипировке.
В воскресенье итальянец принимал участие в квалификационных заездах в параллельном гигантском слаломе и выбыл в четвертьфинале. На шлеме спортсмена изображены флаги стран-хозяек Олимпиад, в которых он принимал участие, в том числе Игр-2014 в Сочи.
"Очень важно, когда у спортсменов присутствует солидарность и дружба. Многие это сохранили, независимо от того, что наши страны находятся не в лучших ситуациях. Но у людей остались личные отношения. Хотя мы понимаем, что прибалты, украинцы, северные соседи дают неспортивные рекомендации своим атлетам не здороваться, не улыбаться, не фотографироваться", - сказал Свищев.
"Но в любом случае остается комьюнити, которое выступает за развитие профессиональных спортивных отношений. Это только можно приветствовать. Конечно, в ближайшее время мы увидим с вами полное возвращение наших спортсменов на международные спортивные соревнования", - добавил он.
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Крянин согласился с решением не дисквалифицировать француза во время гонки
Вчера, 16:34
 
Спорт Дмитрий Свищев Роланд Фишналлер Сноуборд Зимние Олимпийские игры 2026
 
