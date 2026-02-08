Свищев поддержал решение Фишналлера выступать с российским флагом на шлеме

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что одобряет решение итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера выступить на домашней Олимпиаде с российским флагом на экипировке.
В воскресенье итальянец принимал участие в квалификационных заездах в параллельном гигантском слаломе и выбыл в четвертьфинале. На шлеме спортсмена изображены флаги стран-хозяек Олимпиад, в которых он принимал участие, в том числе Игр-2014 в Сочи.
"Очень важно, когда у спортсменов присутствует солидарность и дружба. Многие это сохранили, независимо от того, что наши страны находятся не в лучших ситуациях. Но у людей остались личные отношения. Хотя мы понимаем, что прибалты, украинцы, северные соседи дают неспортивные рекомендации своим атлетам не здороваться, не улыбаться, не фотографироваться", - сказал Свищев.
"Но в любом случае остается комьюнити, которое выступает за развитие профессиональных спортивных отношений. Это только можно приветствовать. Конечно, в ближайшее время мы увидим с вами полное возвращение наших спортсменов на международные спортивные соревнования", - добавил он.