Свищев поддержал решение Фишналлера выступать с российским флагом на шлеме

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что одобряет решение итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера выступить на домашней Олимпиаде с российским флагом на экипировке.

"Но в любом случае остается комьюнити, которое выступает за развитие профессиональных спортивных отношений. Это только можно приветствовать. Конечно, в ближайшее время мы увидим с вами полное возвращение наших спортсменов на международные спортивные соревнования", - добавил он.