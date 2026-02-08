https://ria.ru/20260208/bobsley-2073004729.html
В МОК заявили, что помогут ограбленным израильским бобслеистам
В МОК заявили, что помогут ограбленным израильским бобслеистам - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
В МОК заявили, что помогут ограбленным израильским бобслеистам
Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что организация окажет помощь пострадавшим от ограбления израильским... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
В МОК заявили, что помогут ограбленным израильским бобслеистам
В МОК заявили, что помогут пострадавшим от ограбления израильским бобслеистам