В МОК заявили, что помогут ограбленным израильским бобслеистам
13:24 08.02.2026
В МОК заявили, что помогут ограбленным израильским бобслеистам
В МОК заявили, что помогут ограбленным израильским бобслеистам
2026
международный олимпийский комитет (мок), бобслей, зимние олимпийские игры 2026
Международный олимпийский комитет (МОК), Бобслей, Зимние Олимпийские игры 2026
В МОК заявили, что помогут ограбленным израильским бобслеистам

В МОК заявили, что помогут пострадавшим от ограбления израильским бобслеистам

Российский бобслеист Алексей Стульнев
Российский бобслеист Алексей Стульнев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что организация окажет помощь пострадавшим от ограбления израильским бобслеистам.
В субботу израильский бобслеист Адам Эдельман в соцсети X сообщил, что во время подготовки к Олимпийским играм в квартиру их команды проникли злоумышленники, которые украли вещи на тысячи долларов и паспорта спортсменов.
«
"Конечно, наша работа - создать атмосферу праздника, чтобы люди чувствовали себя безопасно. Комментировать конкретные вопросы охраны не буду, но все меры для этого предпринимаются. По ограблению (бобслеистов) - насколько мы знаем, это было до начала Игр. Мы поддерживаем атлетов, если нужна наша помощь, мы сделаем все, что можем", - заявил Адамс на пресс-конференции МОК.
Соревнования по бобслею в рамках Олимпиады пройдут с 12 по 22 февраля.
Международный олимпийский комитет (МОК)БобслейЗимние Олимпийские игры 2026
 
