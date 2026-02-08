В МОК заявили, что помогут ограбленным израильским бобслеистам

«

"Конечно, наша работа - создать атмосферу праздника, чтобы люди чувствовали себя безопасно. Комментировать конкретные вопросы охраны не буду, но все меры для этого предпринимаются. По ограблению (бобслеистов) - насколько мы знаем, это было до начала Игр. Мы поддерживаем атлетов, если нужна наша помощь, мы сделаем все, что можем", - заявил Адамс на пресс-конференции МОК.