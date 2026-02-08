Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты "Пармы" обыграли "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
16:49 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/basketbol-2073033364.html
Баскетболисты "Пармы" обыграли "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Пармы" обыграли "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Баскетболисты "Пармы" обыграли "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Пермская "Парма" нанесла поражение "Нижнему Новгороду" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T16:49:00+03:00
2026-02-08T16:49:00+03:00
баскетбол
спорт
нижний новгород
джейлен адамс
евгений бабурин
нижний новгород
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89783/08/897830822_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_56f8fca3a6d9e5fcf509e045d4bcb438.jpg
нижний новгород
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89783/08/897830822_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_77f40d3e92c3f1fb60ab225e873131a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, нижний новгород, джейлен адамс, евгений бабурин, нижний новгород, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Нижний Новгород, Джейлен Адамс, Евгений Бабурин, Нижний Новгород, Единая Лига ВТБ
Баскетболисты "Пармы" обыграли "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Пармы" нанесли поражение "Нижнему Новгороду" в Единой лиге ВТБ

© Фото : предоставлено пресс-службой БК "Парма"Баскетболисты "Пармы"
Баскетболисты Пармы - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой БК "Парма"
Баскетболисты "Пармы". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пермская "Парма" нанесла поражение "Нижнему Новгороду" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 87:62 (25:15, 21:11, 20:19, 21:17). Самым результативным игроком матча стал Джейлен Адамс из "Пармы", набравший 15 очков. Его партнер по команде Террелл Картер оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов. У хозяев 14 очков набрал Евгений Бабурин.
Пермский клуб с 16 победами в 26 матчах идет на пятом месте в таблице, "Нижний Новгород" (7 побед в 27 играх) располагается на седьмой позиции.
Единая Лига ВТБ
08 февраля 2026 • начало в 15:00
Завершен
Нижний Новгород
62 : 87
ПАРМА
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
БаскетболСпортНижний НовгородДжейлен АдамсЕвгений БабуринНижний НовгородЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала