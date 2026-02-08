Рейтинг@Mail.ru
08.02.2026

УНИКС обыграл "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
16:27 08.02.2026
УНИКС обыграл "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС обыграл "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Новости
УНИКС обыграл "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ

Рейнольдс помог УНИКСу обыграть "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : Пресс-служба УНИКСаБаскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс
Баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Пресс-служба УНИКСа
Баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 82:79 (18:19, 16:22, 24:15, 24:23) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джален Рейнольдс из УНИКСа, на счету которого 21 очко. В составе проигравших больше всех очков набрал Всеволод Ищенко (20).
УНИКС с 23 победами занимает второе место в таблице Единой лиги ВТБ, уступая имеющему столько же побед ЦСКА по дополнительным показателям. "Локомотив-Кубань" выиграл 18 встреч и идет четвертым.
Баскетболисты Уралмаша Октавиус Эллис (справа) и Тайрелл Нэльсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Уралмаш" обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
7 февраля, 17:57
 
БаскетболСпортКраснодарУНИКСЦСКАЕдиная Лига ВТБПБК Локомотив-Кубань
 
