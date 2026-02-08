Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" обыграл "Вашингтон" в матче НБА, Демин набрал 4 очка
Баскетбол
 
01:48 08.02.2026
"Бруклин" обыграл "Вашингтон" в матче НБА, Демин набрал 4 очка
"Бруклин" обыграл "Вашингтон" в матче НБА, Демин набрал 4 очка - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
"Бруклин" обыграл "Вашингтон" в матче НБА, Демин набрал 4 очка
"Бруклин Нетс" обыграл "Вашингтон Уизардс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 08.02.2026
нью-йорк (город)
"Бруклин" обыграл "Вашингтон" в матче НБА, Демин набрал 4 очка

"Бруклин" обыграл "Вашингтон" в матче НБА, у Демина четыре очка

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Бруклин Нетс" обыграл "Вашингтон Уизардс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 127:113 (46:20, 34:27, 21:35, 26:31) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Уилл Райли из "Вашингтона", на счету которого 25 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Майкл Портер (23).
Бруклин
127 : 113
Вашингтон
Российский разыгрывающий "Нетс" Егор Демин за 25 минут на площадке отметился четырьмя очками, двумя подборами и двумя ассистами.
"Бруклин" занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, "Вашингтон" идет на предпоследней, 14-й позиции. У обеих команд по 14 побед в 51 матче.
Баскетбол
 
Версия 2023.1 Beta
Заголовок открываемого материала