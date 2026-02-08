https://ria.ru/20260208/basketbol-2072949754.html
"Бруклин" обыграл "Вашингтон" в матче НБА, Демин набрал 4 очка
"Бруклин" обыграл "Вашингтон" в матче НБА, Демин набрал 4 очка - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
"Бруклин" обыграл "Вашингтон" в матче НБА, Демин набрал 4 очка
"Бруклин Нетс" обыграл "Вашингтон Уизардс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 08.02.2026
нью-йорк (город)
