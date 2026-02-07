Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Заречье-Одинцово" обыграли "Протон" в матче Суперлиги
Волейбол
 
20:22 07.02.2026
Волейболистки "Заречье-Одинцово" обыграли "Протон" в матче Суперлиги
Волейболистки "Заречье-Одинцово" обыграли "Протон" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Волейболистки "Заречье-Одинцово" обыграли "Протон" в матче Суперлиги
Волейболистки подмосковного клуба "Заречье-Одинцово" обыграли саратовский "Протон" в матче 21-го тура Суперлиги. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026
Волейболистки "Заречье-Одинцово" обыграли "Протон" в матче Суперлиги

Волейболистки клуба "Заречье-Одинцово" обыграли "Протон" в матче Суперлиги

© Фото : Соцсети клуба "Заречье-Одинцово"Волейболистки клуба "Заречье-Одинцово"
Волейболистки клуба Заречье-Одинцово - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Соцсети клуба "Заречье-Одинцово"
Волейболистки клуба "Заречье-Одинцово". Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Волейболистки подмосковного клуба "Заречье-Одинцово" обыграли саратовский "Протон" в матче 21-го тура Суперлиги.
Встреча в Саратове завершилась победой гостей со счетом 3-1 (25:22, 25:14, 25:27, 25:14).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
07 февраля 2026 • начало в 18:00
Завершен
Протон
1 : 322:2514:2527:2514:25
Заречье-Одинцово
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Заречье-Одинцово" (14 побед, 7 поражений) занимает третье место в таблице Суперлиги, где "Протон" (9-12) идет девятым.
Результаты других матчей:
"Тулица" (Тула) - "Минчанка" (Минск) - 3-1 (25:17, 25:22, 21:25, 25:21);
"Динамо" (Москва) - "Омичка" (Омск) - 3-0 (25:20, 25:22, 25:22);
"Динамо-Метар" (Челябинск) - "Локомотив" (Калининград) - 2-3 (27:25, 27:25, 24:26, 20:25, 11:15).
Волейбол
 
