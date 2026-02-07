Рейтинг@Mail.ru
"Уралмаш" обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
17:57 07.02.2026 (обновлено: 19:02 07.02.2026)
"Уралмаш" обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
"Уралмаш" обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
"Уралмаш" обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
Екатеринбургский "Уралмаш" в овертайме одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
"Уралмаш" обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Уралмаша" Октавиус Эллис (справа) и Тайрелл Нэльсон
Баскетболисты Уралмаша Октавиус Эллис (справа) и Тайрелл Нэльсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Пресс-служба "Уралмаша"
Баскетболисты "Уралмаша" Октавиус Эллис (справа) и Тайрелл Нэльсон. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Екатеринбургский "Уралмаш" в овертайме одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 90:84 (18:19, 17:22, 26:19, 21:22, 8:2) в пользу "Уралмаша". Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Тайрэлл Нэльсон, который набрал 24 очка. У гостей больше всех очков заработал Доминик Артис (17).
"Уралмаш", одержав 12-ю победу при 15 поражениях, занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. "Енисей" с 9 победами и 16 поражениями располагается на восьмом месте.
В следующем матче "Енисей" 10 февраля в гостях сыграет с московским МБА-МАИ, "Уралмаш" 19 февраля примет петербургский "Зенит".
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Зенит" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
