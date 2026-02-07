https://ria.ru/20260207/uralmash-2072916813.html
"Уралмаш" обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
Екатеринбургский "Уралмаш" в овертайме одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T19:02:00+03:00
екатеринбург
