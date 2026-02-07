Рейтинг@Mail.ru
Шипачеву вручили перстень за 1000 очков в КХЛ
16:58 07.02.2026
Шипачеву вручили перстень за 1000 очков в КХЛ
Шипачеву вручили перстень за 1000 очков в КХЛ
Нападающий минского "Динамо" и лучший бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вадим Шипачев поблагодарил лигу за вручение именного перстня в...
спорт, вадим шипачев, континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Вадим Шипачев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
Шипачеву вручили перстень за 1000 очков в КХЛ

Шипачев назвал перстень за 1000 очков в КХЛ красивым достижением

Вадим Шипачев
Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Вадим Шипачев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий минского "Динамо" и лучший бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вадим Шипачев поблагодарил лигу за вручение именного перстня в честь достижения отметки в 1000 очков за карьеру в КХЛ.
В январе Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, преодолевшим отметку в 1000 набранных очков, а также первым хоккеистом, сыгравшим более 1100 матчей в лиге. Всего на его счету 1005 результативных действий (315 голов + 690 передач) в 1108 играх.
«
"Перстень потрясающий. Я очень рад, что так поздравили. 1000 очков - красивое число. Очень рад, что добрался до этой отметки, стал первым в КХЛ, кто достиг этого. Я доволен", - сказал Шипачев журналистам.
В Екатеринбурге 7 и 8 февраля проходит Матч звезд КХЛ. Шипачев принимает участие в соревнованиях и выступает за сборную лучших российских игроков лиги KHL RUS Stars. Для 38-летнего форварда Матч звезд стал шестым в карьере.
«
"Атмосфера классная, просто кайф. Дети довольны, все довольны. Получилась прикольная история с буллитами. Мы с детьми приехали на Матч звезд, они тоже хотели поучаствовать. Здорово, что лига пошла нам навстречу и разрешила детишкам исполнить буллиты. Настроение здесь реально позитивное, с ребятами по ходу сезона не удается увидеться, пообщаться, а тут есть пара дней увидеться со многими, с кем играл ранее. Что касается истории моего приглашения на Матч звезд, то получилась классная история. У нас не получился матч в Новосибирске, но Серега Широков подсластил пилюлю и вручил этот свитер", - добавил он.
Матч звезд КХЛ в Екатеринбурге
Дацюк будет задействован в Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге, заявил Морозов
6 февраля, 22:11
 
ХоккейСпортВадим ШипачевКХЛ 2025-2026Динамо (Минск)
 
