Шипачеву вручили перстень за 1000 очков в КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий минского "Динамо" и лучший бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вадим Шипачев поблагодарил лигу за вручение именного перстня в честь достижения отметки в 1000 очков за карьеру в КХЛ.
«
"Перстень потрясающий. Я очень рад, что так поздравили. 1000 очков - красивое число. Очень рад, что добрался до этой отметки, стал первым в КХЛ, кто достиг этого. Я доволен", - сказал Шипачев журналистам.
В Екатеринбурге 7 и 8 февраля проходит Матч звезд КХЛ. Шипачев принимает участие в соревнованиях и выступает за сборную лучших российских игроков лиги KHL RUS Stars. Для 38-летнего форварда Матч звезд стал шестым в карьере.
«
"Атмосфера классная, просто кайф. Дети довольны, все довольны. Получилась прикольная история с буллитами. Мы с детьми приехали на Матч звезд, они тоже хотели поучаствовать. Здорово, что лига пошла нам навстречу и разрешила детишкам исполнить буллиты. Настроение здесь реально позитивное, с ребятами по ходу сезона не удается увидеться, пообщаться, а тут есть пара дней увидеться со многими, с кем играл ранее. Что касается истории моего приглашения на Матч звезд, то получилась классная история. У нас не получился матч в Новосибирске, но Серега Широков подсластил пилюлю и вручил этот свитер", - добавил он.