Экс-тренер "Вашингтона" Лав прокомментировал будущее Овечкина в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
18:31 07.02.2026
Экс-тренер "Вашингтона" Лав прокомментировал будущее Овечкина в НХЛ
Экс-тренер "Вашингтона" Лав прокомментировал будущее Овечкина в НХЛ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Экс-тренер "Вашингтона" Лав прокомментировал будущее Овечкина в НХЛ
Главный тренер "Шанхайских драконов" Митч Лав в разговоре с РИА Новости признался, что продолжает общение с российским нападающим "Вашингтон Кэпиталз"... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/khokkey-2072849681.html
https://ria.ru/20260206/nkhl-2072816576.html
Экс-тренер "Вашингтона" Лав прокомментировал будущее Овечкина в НХЛ

Экс-тренер "Вашингтона" Лав о будущем Овечкина в НХЛ: вопрос на миллион долларов

© REUTERS / Sergei BelskiАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / Sergei Belski
Александр Овечкин. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер "Шанхайских драконов" Митч Лав в разговоре с РИА Новости признался, что продолжает общение с российским нападающим "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, но не знает о его планах на будущее.
Покинувший клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Лав был назначен на пост главного тренера "Шанхайских драконов" 17 января вместо канадца Жерара Галлана, ушедшего из-за проблем со здоровьем. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Василевского и Сорокина назвали фаворитами на приз лучшему вратарю НХЛ
Вчера, 08:23
"Вопрос на миллион долларов. Я не знаю, что он будет делать. Это все, что я могу сказать. Он обожает хоккей, обожает эту атмосферу, быть с командой, с болельщиками. Будет он в следующем сезоне в НХЛ или в КХЛ - я не знаю. Но повторюсь, он очень сильно любит хоккей. Это то, что мне нравится. Он по праву считается одним из лучших хоккеистов за всю историю НХЛ", - сказал Лав.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном".
Шайба плей-офф НХЛ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
С фаворита драфта НХЛ Маккенны сняли обвинение по тяжкой статье
6 февраля, 23:14
 
ХоккейСпортАлександр ОвечкинЖерар ГалланШанхайские драконыВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
