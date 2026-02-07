Экс-тренер "Вашингтона" Лав прокомментировал будущее Овечкина в НХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер "Шанхайских драконов" Митч Лав в разговоре с РИА Новости признался, что продолжает общение с российским нападающим "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, но не знает о его планах на будущее.
Покинувший клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Лав был назначен на пост главного тренера "Шанхайских драконов" 17 января вместо канадца Жерара Галлана, ушедшего из-за проблем со здоровьем. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.
"Вопрос на миллион долларов. Я не знаю, что он будет делать. Это все, что я могу сказать. Он обожает хоккей, обожает эту атмосферу, быть с командой, с болельщиками. Будет он в следующем сезоне в НХЛ или в КХЛ - я не знаю. Но повторюсь, он очень сильно любит хоккей. Это то, что мне нравится. Он по праву считается одним из лучших хоккеистов за всю историю НХЛ", - сказал Лав.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном".
