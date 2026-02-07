Экс-тренер "Вашингтона" Лав прокомментировал будущее Овечкина в НХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер "Шанхайских драконов" Митч Лав в разговоре с РИА Новости признался, что продолжает общение с российским нападающим "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, но не знает о его планах на будущее.