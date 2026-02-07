Рейтинг@Mail.ru
Провалившая допинг-тест биатлонистка попросила допустить ее до Олимпиады
Биатлон
 
19:45 07.02.2026 (обновлено: 19:46 07.02.2026)
Провалившая допинг-тест биатлонистка попросила допустить ее до Олимпиады
Провалившая допинг-тест биатлонистка попросила допустить ее до Олимпиады - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Провалившая допинг-тест биатлонистка попросила допустить ее до Олимпиады
Исключенная из сборной Италии биатлонистка Ребекка Пасслер обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием допустить ее до участия в домашней... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
спорт, италия, милан, кортина-д'ампеццо, спортивный арбитражный суд (cas), всемирное антидопинговое агентство (wada), международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Исключенная из сборной Италии биатлонистка Ребекка Пасслер обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием допустить ее до участия в домашней Олимпиаде, сообщается на сайте CAS.
Итальянское антидопинговое агентство (NADO Italia) 2 февраля временно отстранило Пасслер после обнаружения в ее допинг-пробе от 26 января летрозола, используемого для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов, а также метанола.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Не говорите плохо о своей стране": американских олимпийцев раскритиковали
Вчера, 19:12
Выездная панель CAS зарегистрировала апелляцию Пасслер против NADO Italia, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Федерации зимних видов спорта Италии, Международного олимпийского комитета (МОК), Международного агентства допинг-тестирования (ITA), Международного союза биатлонистов (IBU) и национального олимпийского комитета Италии.
В своей апелляции от 6 февраля Пасслер требует отменить отстранение в связи с отсутствием умысла и халатности, а также разрешить ей участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсменка заявляет об отсутствии вины и связывает положительный результат с загрязнением допинг-пробы.
Ожидается, что слушание по этой апелляции состоится 10 февраля.
Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Олимпиада показывает двойные стандарты Запада, считает итальянский политик
Вчера, 14:52
 
БиатлонСпортИталияМиланКортина-д'АмпеццоСпортивный арбитражный суд (CAS)Всемирное антидопинговое агентство (WADA)Международный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
