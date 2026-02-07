Рейтинг@Mail.ru
Российский спорт близок к возвращению на мировую арену, утверждает NYT
19:35 07.02.2026 (обновлено: 19:42 07.02.2026)
Российский спорт близок к возвращению на мировую арену, утверждает NYT
Российский спорт близок к возвращению на мировую арену, утверждает NYT - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Российский спорт близок к возвращению на мировую арену, утверждает NYT
Российский спорт близок к возвращению на мировую арену, предполагает американская газета New York Times. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T19:35:00+03:00
2026-02-07T19:42:00+03:00
россия
милан
инсбрук
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
спорт
россия
милан
инсбрук
россия, милан, инсбрук, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Россия, Милан, Инсбрук, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
Российский спорт близок к возвращению на мировую арену, утверждает NYT

NYT: российский спорт близок к возвращению на мировую арену

© Фотография из соцсетейОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фотография из соцсетей
Олимпийские кольца. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский спорт близок к возвращению на мировую арену, предполагает американская газета New York Times.
"После десятилетия пребывания в статусе изгоя в международном спорте... Россия, возможно, возвращается", - утверждает издание.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Не говорите плохо о своей стране": американских олимпийцев раскритиковали
Вчера, 19:12
Отмечается, что журналисты издания пришли к такому мнению после того, как на заседании Международного олимпийского комитета в Милане на этой неделе, перед началом зимней Олимпиады, члены комитета выразили готовность приветствовать возвращение России к участию в основных соревнованиях.
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил сборную России к участию в зимней Олимпиаде. При этом МОК допустил к участию под нейтральным флагом некоторых российских спортсменов. Мнение россиян по поводу участия сборной РФ под нейтральным флагом разделились: 45% респондентов считают выступление под таким флагом допустимым, 38% уверены, что спортсменам стоит отказаться от соревнований, если нет возможности выступать под флагом своей страны.
Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил изданию "Главком", что МОК запретил устраивать акции протеста против россиян на предстоящей Олимпиаде. По словам Гераскевича, МОК обратился к спортсменам после акции протеста против участия россиян, которую в январе устроили украинские и латвийские скелетонисты на этапе Кубка Европы в Инсбруке.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Олимпиада показывает двойные стандарты Запада, считает итальянский политик
Вчера, 14:52
 
Россия Милан Инсбрук Международный олимпийский комитет (МОК) Зимние Олимпийские игры 2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
