Российский спорт близок к возвращению на мировую арену, утверждает NYT

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский спорт близок к возвращению на мировую арену, предполагает американская газета New York Times.
"После десятилетия пребывания в статусе изгоя в международном спорте... Россия, возможно, возвращается", - утверждает издание.
Отмечается, что журналисты издания пришли к такому мнению после того, как на заседании Международного олимпийского комитета в Милане на этой неделе, перед началом зимней Олимпиады, члены комитета выразили готовность приветствовать возвращение России к участию в основных соревнованиях.
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил сборную России к участию в зимней Олимпиаде. При этом МОК допустил к участию под нейтральным флагом некоторых российских спортсменов. Мнение россиян по поводу участия сборной РФ под нейтральным флагом разделились: 45% респондентов считают выступление под таким флагом допустимым, 38% уверены, что спортсменам стоит отказаться от соревнований, если нет возможности выступать под флагом своей страны.
Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил изданию "Главком", что МОК запретил устраивать акции протеста против россиян на предстоящей Олимпиаде. По словам Гераскевича, МОК обратился к спортсменам после акции протеста против участия россиян, которую в январе устроили украинские и латвийские скелетонисты на этапе Кубка Европы в Инсбруке.