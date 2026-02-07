https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072900811.html
Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпиаде
Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпиаде
Российская лыжница Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T16:02:00+03:00
2026-02-07T16:02:00+03:00
2026-02-07T16:38:00+03:00
спорт
италия
милан
кортина-д'ампеццо
дарья непряева
фрида карлссон
эбба андерссон
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072906680_0:389:2016:1523_1920x0_80_0_0_3ca2e189ad0db3962f28c9a645483875.jpg
https://ria.ru/20260206/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
италия
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072906680_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_3da3e60eb335f1716e624955ec73fb5f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, милан, кортина-д'ампеццо, дарья непряева, фрида карлссон, эбба андерссон, зимние олимпийские игры 2026, хейди венг, наталья терентьева (непряева)
Спорт, Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Дарья Непряева, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Зимние Олимпийские игры 2026, Хейди Венг, Наталья Терентьева (Непряева)
Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпиаде
Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпиаде в Италии