Олимпиада показывает двойные стандарты Запада, считает итальянский политик
14:52 07.02.2026
Олимпиада показывает двойные стандарты Запада, считает итальянский политик
Зимняя Олимпиада в Италии и церемония ее открытия воплощают двойные стандарты Запада в отношении вовлеченных в конфликты стран, такое мнение выразил в беседе с... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T14:52:00+03:00
2026-02-07T14:52:00+03:00
Олимпиада показывает двойные стандарты Запада, считает итальянский политик

Сенатор Феррара: олимпиада показывает двойные стандарты Запада

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
РИМ, 7 фев – РИА Новости. Зимняя Олимпиада в Италии и церемония ее открытия воплощают двойные стандарты Запада в отношении вовлеченных в конфликты стран, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший итальянский сенатор Джанлука Феррара.
Делегация Израиля на церемонии открытия Игр в Милане была встречена свистом со стороны части публики. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что те, кто освистал сборную Израиля, не понимают олимпийского духа.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на трибуне стадиона Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Спящая" Мелони попала на видео церемонии открытия Олимпиады
Вчера, 13:54
"Это событие (Олимпиада - ред.) призвано воплощать такие ценности, как дружба, солидарность... и исторически связано с принципом "олимпийского перемирия"... Сегодня, однако, эта традиция, похоже, имеет в основном символическое значение. Во многих регионах мира конфликты продолжаются", - отметил Феррара.
При этом, продолжил он, правящие классы Европы по-разному относятся к государствам, участвующим в конфликтах. Какие-то страны исключаются из международных соревнований, а другие - нет, сказал Феррара.
"В первую очередь Израиль, который, несмотря на... геноцид палестинского населения, не подвергался спортивным санкциям или ограничениям на участие в Олимпийских играх. На мой взгляд, такие двойные стандарты подрывают доверие к мероприятию, которое когда-то имело огромную ценность", - заключил политик, автор книги "Первородный грех Израиля".
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Васильев сравнил открытие Олимпиады в Италии и Франции
Вчера, 11:08
 
В миреИзраильИталияМиланМаттео СальвиниЗимние Олимпийские игры 2026
 
