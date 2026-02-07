https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072892324.html
Олимпиада показывает двойные стандарты Запада, считает итальянский политик
2026-02-07T14:52:00+03:00
Олимпиада показывает двойные стандарты Запада, считает итальянский политик
РИМ, 7 фев – РИА Новости. Зимняя Олимпиада в Италии и церемония ее открытия воплощают двойные стандарты Запада в отношении вовлеченных в конфликты стран, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший итальянский сенатор Джанлука Феррара.
Делегация Израиля
на церемонии открытия Игр в Милане
была встречена свистом со стороны части публики. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини
заявил, что те, кто освистал сборную Израиля, не понимают олимпийского духа.
"Это событие (Олимпиада - ред.) призвано воплощать такие ценности, как дружба, солидарность... и исторически связано с принципом "олимпийского перемирия"... Сегодня, однако, эта традиция, похоже, имеет в основном символическое значение. Во многих регионах мира конфликты продолжаются", - отметил Феррара.
При этом, продолжил он, правящие классы Европы
по-разному относятся к государствам, участвующим в конфликтах. Какие-то страны исключаются из международных соревнований, а другие - нет, сказал Феррара.
"В первую очередь Израиль, который, несмотря на... геноцид палестинского населения, не подвергался спортивным санкциям или ограничениям на участие в Олимпийских играх. На мой взгляд, такие двойные стандарты подрывают доверие к мероприятию, которое когда-то имело огромную ценность", - заключил политик, автор книги "Первородный грех Израиля".