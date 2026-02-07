Олимпиада показывает двойные стандарты Запада, считает итальянский политик

РИМ, 7 фев – РИА Новости. Зимняя Олимпиада в Италии и церемония ее открытия воплощают двойные стандарты Запада в отношении вовлеченных в конфликты стран, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший итальянский сенатор Джанлука Феррара.

"Это событие (Олимпиада - ред.) призвано воплощать такие ценности, как дружба, солидарность... и исторически связано с принципом "олимпийского перемирия"... Сегодня, однако, эта традиция, похоже, имеет в основном символическое значение. Во многих регионах мира конфликты продолжаются", - отметил Феррара.

При этом, продолжил он, правящие классы Европы по-разному относятся к государствам, участвующим в конфликтах. Какие-то страны исключаются из международных соревнований, а другие - нет, сказал Феррара.